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Проведение эксперимента со взиманием пошлины с интернет-покупок запланировано на май 2018 года

Эксперимент, в ходе которого ФГУП «Почта России» станет оператором по взиманию пошлины с зарубежных онлайн-покупок в автоматическом режиме, может стартовать в середине мая 2018 г. С планом реализации эксперимента ознакомился «Интерфакс».

Ожидается, что до конца этого года будет подготовлена нормативно-правовая база. В I квартале 2018 г. нужно будет обеспечить доработку программного обеспечения для взимания пошлины с участием «Почты», до середины апреля - провести тестирование системы. В апреле эта пошлина должна быть согласована с Евразийской экономической комиссией.

Как предполагается, «Почта России» будет перечислять пошлину Федеральной таможенной службе (ФТС), а также предоставлять ФТС данные об отправителе, получателе и о стоимости и весе товара.

После введения новой схемы физические лица смогут оплатить пошлину в момент заказа товара на интернет-площадке.

По данным АКИТ, в 2016 г. россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд руб. (около трети онлайн-покупок против 29% в предыдущие два года).