Новости
Экономика
Новости

Собянин предложил повысить цену трудовых патентов для мигрантов

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил уже в 2017 г. поднять плату за трудовой патент для мигрантов, чтобы сдержать приток мигрантов в город. Как передает ТАСС, он заявил это в Мосгордуме, представляя отчет о работе правительства столицы за минувший год. Одновременно он назвал мигрантов дополнительным источником дохода для городского бюджета. По его словам, они платят в бюджет «больше, чем нефтяная компания». «Тем не менее мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок», - сказал Собянин.

«Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас 2 млн - профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут, - сказал мэр. - В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники». Как сильно предлагается повысить плату, он не уточнил.

По словам Собянина, на 20 000 официально зарегистрированных безработных москвичей в городе есть 170 000 вакансий.

Выбор редактора
Политика
Новости

Прокуратура закрыла дело в отношении гражданской жены полковника Захарченко

ТАСС / РБК
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Прекращено уголовное дело в отношении гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ходу расследования. «Дело в отношении Пестриковой прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердила РБК адвокат Пестриковой Валерия Туникова. «Более подробной информацией мы не обладаем, потому что нас так и не ознакомили с материалами этого дела и не собираются этого делать», — сказала юрист.

Гражданская жена Захарченко 28 сентября была задержана в аэропорту Самары, откуда она пыталась улететь на Кипр. Она подозревалась в попытке похитить $16 млн у своей знакомой. Сам полковник Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании осуществлению правосудия и получении взяток по трем эпизодам.

Недвижимость
Новости

Застройщики Ленинского района Подмосковья получили больше всего разрешений на строительство

Ведомости
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Всего в Ленинского районе выдано разрешений на строительство 400 000 кв. м жилья по итогам III квартала 2017 г., подсчитали в Ассоциации застройщиков Московской области.

«Привлекательность Ленинского района как для застройщиков, так и для покупателей объясняется его близостью к столице и развитым железнодорожным и автомобильным сообщением», - говорится в сообщении Ассоциации. Сейчас в Ленинском районе уже ведут стройки крупнейшие компании - ГК ПИК, ГК «Гранель», Urban Group, RDI, «Сити-XXI век», MR Group, МИЦ, ФСК «Лидер».

На втором месте по количеству выданных разрешений на строительство - Одинцовский район – 315 000 кв. м. Замыкает тройку Красногорский район, в котором будет построено 282 000 кв. м. жилья.

Также большое количество разрешений застройщики получили в Мытищах (118 900 кв. м), Балашихе (104 600 кв. м), Котельниках (87 500 кв. м) и Химках (72 500 кв. м).

В 2016 г. на территории Подмосковья простроено 6,1 млн. кв. м жилья в многоквартирных домах. По прогнозам экспертов, показатели этого года окажутся на уровне не менее 6 млн кв. м. При этом с начала 2017 года в регионе уже введено свыше 4,5 млн кв. м жилья.

Политика
Новости

Получивший представление прокуратуры мэр Самары ушел в отставку

РИА Новости/Ведомости
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Мэр Самары Олег Фурсов ушел в отставку после представления городской прокуратуры о его отстранении от должности. Прокуратура требовала устранить нарушения мэром антикоррупционного законодательства. Как передает «РИА Новости», об отставке Фурсова сообщил и.о. губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Он уже предложил Фурсову заняться рынком труда в региональном правительстве, и тот согласился и перейдет на новую должность 1 ноября.

«Ситуация на рынке труда остаётся сложной. Это направление работы нам нужно усиливать. Олег Фурсов принял моё предложение и возглавит эту работу в правительстве Самарской области», - сказал Азаров. И.о. мэра Самары назначен Владимир Василенко.

О претензиях прокуратуры к Фурсову стало известно ранее в четверг. У городской думы было 30 дней на решение об отстранении чиновника от должности, однако кадровые решения были приняты быстрее.

В администрации Самары изданию «Волга Ньюс» объяснили, что претензии прокуратуры связаны с членством Фурсова в клубе почетных выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета (бывшего Куйбышевского авиационного института, КУАИ-СГАУ). Чиновник подал заявление о выходе из клуба, но его в клубе не успели быстро рассмотреть. Представитель мэрии отмечал, что клуб занимается некоммерческой деятельностью.

Фурсов возглавил Самару в декабре 2014 г. после утверждения конкурсной комиссией. До него городом руководил Дмитрий Азаров. Затем Азаров ушел в Совет Федерации, а недавно был назначен врио губернатора Самарской области. Как писал «Коммерсантъ», на недавней встречей с назначенными руководителями регионов с президентом они собирались, в частности, жаловаться Владимиру Путину на действия местных прокуроров.

Выбор редактора
Политика
Новости

Для большинства россиян пол кандидата в президенты не имеет значения

Ведомости
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Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что для 54% россиян пол кандидата в президенты не имеет значения. С 2005 г. доля выбравших такой ответ выросла на 18 процентных пунктов. 38% опрошенных ответили, что в случае участия в ближайших выборах президента России двух кандидатов — мужчины и женщины — при прочих равных условиях проголосовали бы за мужчину. Обратного мнения придерживаются только 5% респондентов.

Среди тех, кто не поддержал бы кандидата-женщину, 16% считают, что быть президентом — не женское дело, по 12% ответили, что женщины слабее и женщины должны заниматься семьей. 11% полагают, что у женщин другой склад ума. Также респонденты отвечали, что они не доверяют женщинам, женщины более эмоциональные, мягкие, они не справятся, всегда у власти были мужчины, пока нет женщин, способных управлять страной, мужчины более компетентны.

Те, кто готов поддержать кандидата женского пола, отвечали, что выбрали бы женщину «для разнообразия», потому что женщины более миролюбивые, практичные, внимательные, умные, хозяйственные, справедливые, они уделяли бы больше внимания внутренней политике, у них больше жизненного опыта.

Доля тех, кто считает, что женщин-политиков в России должно быть больше, сократилась до 32% с 45% в 1998 г. Противоположного мнения придерживаются 11%. Как и шесть лет назад, 8% полагают, что женщины в принципе не должны участвовать в политике. Более трети опрошенных (38%) ответили, что женщин политиков должно быть столько же, сколько сейчас.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 17-18 сентября 2017 г. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных в России.

Политика
Новости

Welt сообщил о планах НАТО уличить Россию в обмане в связи с учениями «Запад-2017»

Ведомости
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Анализ спутниковых данных показал, что в российско-белорусских военных учениях «Запад-2017» участвовали десятки тысяч солдат, а не 12 700, как утверждала Россия. Как пишет Die Welt со ссылкой на источники, к такому выводу пришли эксперты НАТО. Альянс намерен обвинить Россию в сознательном занижении численности маневров. 26 октября этот вопрос будет поднят на заседании Совета НАТО - Россия в Брюсселе, передает Deutsche Welle. «Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении», - пообещали источники Welt в НАТО.

Еще в июле генсек альянса Йенс Столтенберг, ссылаясь на предыдущий опыт, отмечал, что Россия может занижать численность участников военных учений.

Для маневров с войсковыми соединениями, превышающими 13 000 участников, необходимо участие наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Они на маневрах не присутствовали.

К маневрам в приграничных Псковской, Ленинградской и Калининградской областях и на территории Белоруссии были привлечены, по официальным данным, 12 700 военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, порядка 250 танков, до 200 орудий и минометов и 10 кораблей. Учения прошли с 14 по 20 сентября. Замминистра обороны России Александр Фомин говорил ранее DW, что маневры носят исключительно оборонительный характер и направлены на «отработку соответствующих способов и применения вооруженных сил для борьбы с терроризмом».

Несмотря на официальные заверения Москвы о сугубо оборонительном характере маневров, они вызвали нервозность в НАТО и соседних с Россией и Белоруссией Польше, Украине и странах Балтии. В частности, на Западе высказывались опасения, что после учений российские войска останутся в Белоруссии.

Совместные военные учения «Запад-2017»

Выбор редактора
Политика
Новости

Патриарх Кирилл раскритиковал США за бездомных

Интерфакс
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США как страна, в которой остаются бездомные, не могут стать примером для других, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он рассказал на открытии VII Общецерковного съезда по социальному служению, что впервые увидел бездомного не на родине, а в Сан-Франциско и никогда не забудет эту встречу. Бездомных будущий предстоятель РПЦ видел из окон гостиницы, они выходили вечером на площадь и укладывались на ночлег на скамейки и на сетки, из которых идет отработанный теплый воздух из помещений, передает «Интерфакс».

«Я впервые увидел бездомных людей в центре процветающего, богатейшего города. Сильно тогда это мое сердце ранило. Что же это за страна! Как она может называть себя великой! Как она может называть себя богатой! Как она может говорить о себе как о примере другим, если вокруг огромное количество людей не имеют дома!» - заявил патриарх. Он выразил сожаление, что сейчас бездомные появились и в России, и призвал помогать им вне зависимости от того, почему они лишились дома.

Как пример помощи бездомным Кирилл привел церковный автобус милосердия, в котором бездомные могут погреться и провести ночь зимой. По его словам, этому примеру последовали и некоторые государственные социальные службы.

Выбор редактора
Политика
Новости

Прокуратура потребовала отстранить от должности мэра Самары

Интерфакс/Ведомости
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Прокуратура Самары внесла в городскую Думу представление об отстранении от должности главы города Олега Фурсова. Как сообщила «Интерфаксу» представитель надзорного ведомства Ульяна Кудинова, представление внес и. о. городского прокурора Александр Кузнецов. С чем связано требование прокуратуры, она не уточнила.

Прокуратура проверила соблюдение мэрией федеральных законов о борьбе с коррупцией и выявила нарушения, утверждают источники регионального портала «Волга ньюс».

В администрации Самары изданию объяснили, что претензии прокуратуры связаны с членством Фурсова в клубе почетных выпускников Самарского государственного аэрокосмического университета (бывшего Куйбышевского авиационного института, КУАИ-СГАУ). Чиновник подал заявление о выходе из клуба, но оно не было вовремя рассмотрено, заявил представитель горадминистрации. Он подчеркнул, что клуб является некоммерческой организацией.

Фурсов возглавил Самару в декабре 2014 г. после утверждения конкурсной комиссией. Его предшественником был Дмитрий Азаров, который ушел в Совет Федерации, а теперь стал врио губернатора Самарской области.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

ТАСС/Ведомости
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Мессенджер Telegram обжаловал штраф за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Чиков. «Компания Telegram Messenger LLP подала жалобу на постановление об административном правонарушении», — сказал Чиков.

16 октября Мещанский районный суд Москвы принял решение оштрафовать Telegram Messenger LLP на 800 000 руб. за отказ предоставить данные ФСБ. Судья признала компанию виновной в совершении административного правонарушения. Если мессенджер не выплатит штраф в отведенное законом время, то с него будут взыскивать штраф в двойном размере.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал требования ФСБ о предоставлении данных противоречащими Конституции и отметил, что они не реализуемы технически. Он считает стремление ФСБ получить доступ к личной переписке «попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан».

Экономика
Новости

Минтруд предложил сократить квоту на трудовых мигрантов на 20%

Интерфакс/Ведомости
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Министерство труда предложило правительству в 2018 г. сократить на 20 процентных пунктов квоту на выдачу разрешений на работу иностранным гражданам. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект распоряжения правительства, квоту предлагается установить в размере 140 423 разрешений на работу. Проект квоты согласован с позицией межведомственной комиссии, куда входят представители заинтересованных ведомств, говорится в документе. Сейчас предложение Минтруда проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2016 г. потребность страны в иностранных работниках оценивалась межведомственной комиссией в 136 187 человек, напоминает ТАСС.

По текущим оценкам, потребность в привлечении иностранных работников в целях осуществления трудовой деятельности в России на 2018 г. составляет 108 018 человек, цитирует агентство разъяснения министерства. Предусмотрен также резерв потребности в размере 30% от потребности субъектов Федерации, что составляет 32 405 человек.

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Политика
Новости

Четыре человека погибли в Финляндии при столкновении грузовика с поездом

Ведомости
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В финском городе Раасепори произошла авария на железнодорожном переезде, сообщает Yle. Утром пассажирский поезд столкнулся с автомобилем. Как сообщили в полиции, в аварию попал грузовик Оборонительных сил.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли четыре человека, один из погибших был пассажиром поезда. Десять человек пострадали, четверо из них в тяжелом состоянии доставлены в Хельсинки, остальные госпитализированы в больницу Раасепори.

Политика
Новости

Назарбаев поручил подготовить указ о переходе на латиницу

Ведомости
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение о подготовке указа о переводе казахского языка с кириллицы на латиницу. Как сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу президента, поручение адресовано руководителю администрации Назарбаева Адильбеку Джаксыбекову и его первому заместителю Марату Тажину.

«Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана. В целом общество поддерживает», - сказал Назарбаев. Он напомнил, что важно переходить на латиницу постепенно, но системно.

Рабочая группа по переводу казахского языка на латинскую графику представила президенту результаты работы 9 октября. Назарбаеву показали единый стандарт нового казахского алфавита.

В алфавите будет 32 буквы. Для восьми звуков предложено использовать апостроф - небуквенный знак в виде надстрочной запятой, а буквы «и»,«й» предложено отображать латинской «i» c апострофом. От буквы «w» и от диграфов разработчики отказались - по их словам, под влиянием общественного мнения.

«Мы же привыкли писать: один звук - одна буква. Когда дали две буквы на один звук, для общества это было как-то непривычно и зрительно, и тактильно, поэтому большинство было против. Есть три способа разработки алфавита - через умляут-систему, через апостроф-систему и через систему диграф. Диграф-система не прошла, пришлось перейти на апостроф-систему» - цитировал Tengrinews.kz объяснения директора центра развития языков Ербола Тлешова.

Выбор редактора
Политика
Новости

Врачи рассказали о состоянии журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр

Эхо Москвы/Ведомости
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Состояние журналистки Татьяны Фельгенгауэр оценивается как удовлетворительное, передает «Эхо Москвы». Об этом радиостанции рассказал директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. Он добавил, что реабилитация займет какой-то период времени. Петриков отметил, что необходимо пройти острый период, а затем будет определяться дальнейшая тактика лечения.

23 октября на ведущую радиостанции напал 48-летний мужчина. Позже стало известно, что нападавшим является Борис Гриц, имеющий двойное гражданство — России и Израиля. Преступник напал с ножом на Фельгенгауэр. Она была ранена в шею и в тяжелом состоянии доставлена в больницу. Гриц после нападения был задержан и передан сотрудникам полиции. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Гриц признал вину частично.

Следствие рассматривает две основные версии нападения, сообщил адвокат журналистки Сергей Бадамшин: «Первая — это результат психической неуравновешенности, вторая — спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства».

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