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Собянин предложил повысить цену трудовых патентов для мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил уже в 2017 г. поднять плату за трудовой патент для мигрантов, чтобы сдержать приток мигрантов в город. Как передает ТАСС, он заявил это в Мосгордуме, представляя отчет о работе правительства столицы за минувший год. Одновременно он назвал мигрантов дополнительным источником дохода для городского бюджета. По его словам, они платят в бюджет «больше, чем нефтяная компания». «Тем не менее мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы и порядок», - сказал Собянин.

«Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами, но у нас 2 млн - профицит рабочих мест, которые москвичи, даже если захотят, физически выполнить не смогут, - сказал мэр. - В этом году, я считаю, можно увеличить плату за патент мигрантов так, чтобы их платежи были соразмерны тому, что платят наши московские работники». Как сильно предлагается повысить плату, он не уточнил.

По словам Собянина, на 20 000 официально зарегистрированных безработных москвичей в городе есть 170 000 вакансий.