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Силуанов заявил о согласии Венесуэлы на условия реструктуризации долга в $1 млрд

Венесуэла согласилась на предложенные Россией условия реструктуризации долга в $1 млрд. Как передает ТАСС, это сообщил министр финансов Антон Силуанов. «Венесуэльцы подтвердили условия, о которых мы договаривались», - сказал он.

Ранее министр говорил, что Россия готова дать Венесуэле отсрочку по выплате долга. Первый транш выплат Венесуэла сможет выплатить по льготным условиям. Российская сторона согласна сделать для первой части долга «достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения, чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы», а «бОльшую часть перенести на второй этап расчета по этому долгу», цитировал Силуанова «Интерфакс».

В начале сентября Силуанов говорил, что Венесуэла попросила реструктурировать ее долг.

В 2011 г. по просьбе Каракаса Россия предоставила кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для Венесуэлы. На сентябрь 2016 г. общая сумма государственной задолженности Венесуэлы России составляла $2,84 млрд. Из-за просроченных Венесуэлой платежей российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд предоплаты по контрактам с PDVSA, остальное – проценты. 4 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро перед встречей с президентом России Владимиром Путиным назвал предметом переговоров долг нефтяной PDVSA России.

В начале ноября Мадуро заявил, что берет курс на рефинансирование и реструктуризацию внешнего долга государства. По его словам, правительство попросит кредиторов о добровольной реструктуризации внешнего долга, но во время процесса переговоров будет продолжать выполнять свои обязательства.

Аналитики оценивают общий госдолг Венесуэлы (включая долг PDVSA) в $100-150 млрд, писала газета The Wall Street Journal. Его точный объем неизвестен, так как правительство, например, имеет огромную задолженность перед поставщиками, к нему предъявлены иски из-за национализации активов. На рынке обращаются облигации правительства и PDVSA на $60-70 млрд, известно о двусторонних кредитах Китая более чем на $60 млрд и долгах примерно на $5 млрд международным организациям - в частности, Межамериканскому банку развития.