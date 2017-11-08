Минэкономразвития перестало ждать инфляции выше 3% в 2017 году

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Президент Татарстана договорился с Москвой о преподавании татарского в школах

Преподавание татарского языка в школах Татарстана останется обязательным, об этом руководство республики договорилось с федеральным центром. Как сообщает «Коммерсантъ», это в Госсовете Татарстана заявил президент республики Рустам Минниханов. Он сообщил о результатах переговоров с федеральным центром по поводу ситуации с преподаванием татарского языка. «Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законодательства республики. Он согласован предварительно со специалистами Министерства образования РФ. Этот документ внесен», — заявил руководитель региона. Он добавил, что договоренность подтвердила и министр науки и образования Ольга Васильева, с которой 7 ноября встретился министр образования Татарстана Энгель Фаттахов. По его словам, переговоры прошли и с администрацией президента Путина.

В Татарстане ожидают, что будет подготовлен новый федеральный государственный стандарт, по которому татарский язык как государственный будет преподаваться два часа в неделю, сказал Минниханов. Обязательным он будет с первого по девятый класс, а затем останется как факультатив, передает «Радио Свобода».

Министр Фаттахов уточнил, что по выбору родителей школьники будут изучать родной язык в объеме двух-трех часов в неделю. Татарский все будут изучать обязательно как государственный язык республики. Ранее эти методические рекомендации прокуратура назвала незаконными.

8 ноября Минниханов попросил прокурора Татарстана Илдуса Нафикова не трогать национальные чувства, передает «Свобода». Он также заверил, что ни одного учителя татарского из школ не уволят. Власти обеспечат достаточное количество преподавателей русского языка, по каждой школе есть дорожная карта.

По Конституции Татарстана русский и татарский языки являются государственными. Их должны преподавать в школах в обязательном порядке и в равном объеме. По федеральному законодательству изучение национальных языков в школах возможно на добровольной основе. В конце августа президент Владимир Путин поручил проверить, как соблюдается в регионах это право россиян. Прокуратура постановила, что преподавать национальные языки в республиках можно только по желанию.

Претензии прокуроров к школам вызвали протесты. В конце октября в Госсовете Минниханов спросил Нафикова, зачем прокуратуре «терроризировать» директоров школ, и предложил обращаться с предписаниями к нему.