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Минэкономразвития перестало ждать инфляции выше 3% в 2017 году

Интерфакс/Ведомости
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Минэкономразвития России понизило интервал прогноза инфляции в России на 2017 г. после выхода октябрьской статистики, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли АТЭС. Теперь и верхняя граница интервала ниже 3%. «У нас был прогноз 2,7-3,2%. Сейчас мы видим диапазон 2,5-2,8%. Ожидаем, что инфляции в годовом выражении до конца года останется ниже 3%», - сказал министр.

Накануне Росстат опубликовал данные об октябрьской инфляции: за минувший месяц она составила 0,2%, а в годовом выражении снизилась до 2,7% с 3% в сентябре. Это рекордное торможение роста цен за все постсоветское время. Однако инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев растут второй месяц подряд, в октябре – до 9,9% с 9,6%.

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СМИ назвали причину пожара в одном из зданий СВР в Москве

Ведомости
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Возгорание в одном из зданий Службы внешней разведки (СВР) в Ясенево предположительно произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в кабельном коллекторе, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы.

По информации источника, в момент возникновения пожара в коллекторе находились трое рабочих.

Ранее в пресс-службе управления МЧС по Москве заявили, что в коллекторе могли находиться люди. «Приняты все меры по спасению возможно находящихся там людей и тушению пожара», - отметили в ведомстве.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах заявил, что причиной возгорания могло быть короткое замыкание. «Огонь распространился на 10 погонных метров», — уточнил он.

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Новости

Британия направит четыре истребителя в Румынию для патрулирования Черного моря

Ведомости
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Власти Великобритании решили направить в Румынию четыре военных истребителя Typhoon для патрулирования акватории Черного моря из-за «растущей самоуверенности» России. Истребители прибудут в Румынию летом 2018 г. Об этом говорится на официальном сайте британского правительства.

«Великобритания существенно усилила меры по обеспечению безопасности Европы... Я объявляю о новом пакете мер, доказывающем, что Великобритания продолжает играть главную роль в обеспечении европейской безопасности», — приводятся в сообщении слова назначенного 2 ноября министра обороны страны Гэвина Уильямсона.

Подробнее о новых мерах безопасности он расскажет на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. По его словам, Великобритания поддерживает своих союзников, также выступает за миротворческую операцию в Косово. В 2018 г. Великобритания также планирует создать спецподразделение (из 600 военнослужащих) для оперативного реагирования на Западных Балканах.

Уильямсона назначили министром обороны после того, как его предшественник Майкл Фэллон подал в отставку. СМИ писали, что 15 лет назад во время делового ужина министр дотронулся до колена журналистки. Фэллон принес извинения за «недостойное военнослужащего поведение».

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Политика
Новости

В суде объяснили отказ принять иск Навального к Путину

Интерфакс
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Тверской суд Москвы не принял к производству иск политика Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину из-за отказов администраций разных российских городов в проведении митингов. Как постановил суд, подобные иски не рассматриваются в административном судопроизводстве, передает «Интерфакс» со ссылкой на пояснение пресс-секретаря суда Анастасии Дзюрко.

«Из содержания административного искового заявления не следует, что каким-либо образом затрагиваются права, свободы и законные интересы административного истца», - добавила она.

Первым об отказе суда принять иск Навального к Путину сообщил в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он пообещал, что решение суда будет обжаловано. Иск был подан 3 ноября.

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Экономика
Новости

Орешкин раскритиковал поправки Минфина в закон о концессиях

Ведомости
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Минэкономразвития России выступает против предложений Минфина изменить законодательство о концессиях, заявил глава ведомства Максим Орешкин. Об этом сообщает ТАСС.

Концессионным соглашениям нужно давать больше пространства как наиболее эффективному способу строительства тех же инфраструктурных объектов, отметил Орешкин. «Неаккуратные заявления Минфина» вносят неопределенность и портят инвестиционный климат в России, добавил он.

В середине ноября пройдет заседание у премьер-министра Дмитрия Медведева по вопросу концессий, на котором обсудят все предложения, подчеркнул Орешкин.

Как писали «Ведомости», поправки Минфина предполагают, что полное возмещение затрат из бюджета возможно, но платить государство начнет после сдачи объекта. Полностью рассчитаться за стройку государство должно не менее чем за пять лет, а в первые три года сможет выплатить максимум 75%. Кроме того, государство не должно брать на себя более 75% расходов на строительство объекта без платы концедента и больше половины расходов на эксплуатацию.

Минфин подготовил поправки в законодательство о концессиях, потому что получил в этом году право регулировать закупки. «Нас беспокоит отсутствие четкой границы между концессиями и госзакупками», - отмечал замминистра финансов Алексей Лавров, готовивший поправки.

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Политика
Новости

У МКАД загорелся объект Службы внешней разведки

Ведомости
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На техническом объекте штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) произошло возгорание, подтвердил в среду «Интерфаксу» руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов. «Возгорание произошло на одном из технических объектов штаб-квартиры Службы внешней разведки в районе Ясенево. До выяснения всех обстоятельств мы воздерживаемся от дальнейших комментариев», - сказал Иванов.

Осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что спасатели не могут выйти на связь с тремя людьми, предположительно находящимися на подземных этажах здания. Чтобы пробиться к источнику возгорания, пожарные вскрывают железную дверь. На месте работают более 15 пожарных автомобилей, пожару присвоена вторая - повышенная - категория сложности. На место прибыл руководитель ГУ МЧС по Москве Илья Денисов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17.00 мск, движение по внешней стороне МКАД было затруднено в районе пожара.

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Политика
Новости

В Киеве суд арестовал квартиру сына руководителя МВД Авакова

РИА Новости
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Соломенский районный суд Киева наложил арест на квартиру сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление замруководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Владислава Кривенко. По его словам, в рамках ранее возбужденного уголовного дела также арестовано имущество других фигурантов.

По словам Кривенко, суды продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых. Ни одного отказа в ходатайстве еще не было.

Александра Авакова подозревают в причастности к продаже по завышенным ценам 5000 тактических рюкзаков для нужд МВД в 2014-2015 гг. Помимо сына Авакова в преступлении подозревают еще двух человек, один из них — экс-замминистра внутренних дел Сергей Чеботарь. Сам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что уголовное дело в отношении его сына возбуждено по политическим мотивам. Он надеется, что в ходе судебного разбирательства будет доказана непричастность его сына к преступлению.

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Технологии
Новости

Alphabet начал тесты самоуправляемых автомобилей на реальных улицах

Ведомости
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Waymo, занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей подразделение Alphabet, начало тестировать на общественных дорогах автомобили, за рулем которых не сидят люди, сообщила The Wall Street Journal. Тесты проходят в Финиксе, штат Аризона, с конца октября. Сотрудники Waymo находятся в самоуправляемых минивэнах Chrysler Pacifica, однако они сидят на заднем сиденье. Они могут лишь нажать специальную кнопку, чтобы автомобиль остановился в безопасном месте.

По словам гендиректора Waymo Джона Крафчика, это не просто «демонстрация», а начало нового этапа развития технологии. Сейчас компания испытывает автомобили лишь на ограниченной территории, но в будущем планирует проводить тесты на территории всей агломерации Финикса площадью около 1500 кв. км. В ближайшие месяцы Waymo планирует использовать эту технологию в сервисе по вызову автомобилей Early Rider. В июле Alphabet получил патент на систему, позволяющую самоуправляемым автомобилям находить подходящие места, чтобы подбирать и высаживать пассажиров.

Alphabet начал заниматься разработкой самоуправляемых автомобилей восемь лет назад и инвестировал в нее свыше $1 млрд, отмечает Financial Times. В прошлом году этот проект превратился в отдельную компанию Waymo. Другие компании, включая Uber, General Motors и BMW, тоже тестируют технологии автопилота на общественных дорогах. Но в их автомобилях за рулем присутствуют водители, готовые взять управление под свой контроль в случае необходимости.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

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Политика
Новости

Ле Пен лишили парламентского иммунитета из-за фотографий в Twitter жертв ИГ

Ведомости
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Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лишена парламентского иммунитета. Соответствующее решение приняло бюро национального собрания Франции, пишет le Parisien со ссылкой на источники в парламенте. Причиной отзыва иммунитета стало размещение политиком в Twitter трех фотографий жертв «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка). Ле Пен опубликовала фото еще 16 декабря 2015 г.

2 марта этого года Европарламент лишил депутатской неприкосновенности Ле Пен по запросу французского правосудия. Причиной также было размещение этих фото.

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Новости

Президент Татарстана договорился с Москвой о преподавании татарского в школах

Ведомости
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Преподавание татарского языка в школах Татарстана останется обязательным, об этом руководство республики договорилось с федеральным центром. Как сообщает «Коммерсантъ», это в Госсовете Татарстана заявил президент республики Рустам Минниханов. Он сообщил о результатах переговоров с федеральным центром по поводу ситуации с преподаванием татарского языка. «Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законодательства республики. Он согласован предварительно со специалистами Министерства образования РФ. Этот документ внесен», — заявил руководитель региона. Он добавил, что договоренность подтвердила и министр науки и образования Ольга Васильева, с которой 7 ноября встретился министр образования Татарстана Энгель Фаттахов. По его словам, переговоры прошли и с администрацией президента Путина.

В Татарстане ожидают, что будет подготовлен новый федеральный государственный стандарт, по которому татарский язык как государственный будет преподаваться два часа в неделю, сказал Минниханов. Обязательным он будет с первого по девятый класс, а затем останется как факультатив, передает «Радио Свобода».

Министр Фаттахов уточнил, что по выбору родителей школьники будут изучать родной язык в объеме двух-трех часов в неделю. Татарский все будут изучать обязательно как государственный язык республики. Ранее эти методические рекомендации прокуратура назвала незаконными.

8 ноября Минниханов попросил прокурора Татарстана Илдуса Нафикова не трогать национальные чувства, передает «Свобода». Он также заверил, что ни одного учителя татарского из школ не уволят. Власти обеспечат достаточное количество преподавателей русского языка, по каждой школе есть дорожная карта.

По Конституции Татарстана русский и татарский языки являются государственными. Их должны преподавать в школах в обязательном порядке и в равном объеме. По федеральному законодательству изучение национальных языков в школах возможно на добровольной основе. В конце августа президент Владимир Путин поручил проверить, как соблюдается в регионах это право россиян. Прокуратура постановила, что преподавать национальные языки в республиках можно только по желанию.

Претензии прокуроров к школам вызвали протесты. В конце октября в Госсовете Минниханов спросил Нафикова, зачем прокуратуре «терроризировать» директоров школ, и предложил обращаться с предписаниями к нему.

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Политика
Новости

В Кремле рассказали о запланированных встречах Путина на саммите АТЭС

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на саммите АТЭС во Вьетнаме проведет встречи с главами нескольких стран, рассказал его помощник Юрий Ушаков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Ушакова, у Путина запланированы встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также президентом Филиппин Родриго Дутерте. Эти двусторонние встречи запланированы на первый день саммита - 10 ноября.

При этом помощник президента назвал «вполне логичной» возможную встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме. «Вполне логично, что они пожмут руки, что обсудят определенные вопросы», - цитирует его агентство Reuters.

Ушаков сообщил, что российская сторона также готова к проведению обстоятельной двусторонней встречи Путина и Трампа. Временные параметры такой отдельной встречи не согласованы, но возможности изучаются, заметил помощник президента. По словам Ушакова, на встрече президенты могут обсудить международные проблемы - от Сирии до КНДР.

Единственная личная встреча Путина и Трампа состоялась в июле на саммите «большой двадцатки» в Гамбурге. Сам Трамп ранее заявил, что надеется на встречу с Путиным, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове.

Саммит АТЭС во Вьетнаме пройдет 10–11 ноября.

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Политика
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Конституционный суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии

Ведомости
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Конституционный суд Испании в среду признал недействительной декларацию о независимости Каталонии, принятую в одностороннем порядке 27 октября, пишет El Mundo. Суд таким образом удовлетворил ходатайство центральных властей Испании.

Решение было принято на фоне масштабной забастовки, которая в среду проходит в Каталонии. В Барселоне собрались тысячи людей, требующих освобождения заключенных под стражу лидеров каталонских организаций - «Национальная каталонская ассамблея» и «Омниум культураль», которые выступают за независимость региона от Мадрида. Второе требование - отмена Мадридом действия 155-й статьи испанской Конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Конституции.

Всеобщая забастовка парализовала Каталонию

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