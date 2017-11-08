Депутаты одобрили в первом чтении проект повышения МРОТ до прожиточного минимума‍

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Создатель Ethereum задумался о «сожжении» криптовалюты

Создатель Ethereum 23-летний Виталик Бутерин задумался о том, чтобы ограничить эмиссию этой криптовалюты, - например, «сжиганием» с помощью комиссий, сообщает Bloomberg.

На эту мысль Бутерина натолкнули наблюдения за появлением новых криптовалют, которые в 2017 г. привлекли около $3 млрд в ходе так называемых ICO (Initial coin offering – первичное размещение криптовалют). Этот вид финансирования созвучен привычному IPO – размещению ценных бумаг на бирже, и одновременно напоминает механизм краудфайндинга. В обмен на инвестиции в криптовалюте проект выдает инвестору собственную криптовалюту – токен.

У главной криптовалюты мира - биткойна - ограничение есть: её архитектура предполагает эмиссию не более чем 21 млн биткоинов. Но подобный шаг Бутерин не рассматривает. Вместо этого он задумался о комиссии за приложения, созданные на блокчейне Ethereum. И со временем эти комиссии «сожгут» - выведут из обращения - часть токенов, созданных на сети Ethereum, передает Bloomberg.

«Если токен сгорает, у нас появляется экономическая модель, в которой цену этого токена можно определить текущей ценой всех будущих сгоревших токенов, - цитирует Бутерина Bloomberg. - Иначе это просто нечто, что растет и падает. Появляется модель "экономики вуду", в которой токен не обеспечен ничем. И это выглядит жутко».

По словам Бутерина, именно из этих соображений сейчас исходит его команда - речь идет о создании способов необратимого уничтожения токенов Ethereum.

Минусы ICO уже несколько месяцев беспокоят Бутерина. В конце августа он усомнился в ценности многих проводимых ICO. Токены многих проектов не несут реальной ценности и их цель – привлечь больше денег, объяснял Бутерин. В какой-то момент рынок это поймет и провести новое ICO будет сложнее, уверен Бутерин. Другой недостаток ICO в том, что такой сбор криптовалют сконцентрирован на команде, в том, что ей сразу дают деньги, считает программист. Вместо этого Бутерин предлагал ввести конкуренцию между командами, кто лучше бы реализовал идею, причем деньги они бы получали не сразу.