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Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом России в XXI веке

Развитие Дальнего Востока является для России национальным приоритетом XXI в. Об этом президент Владимир Путин написал в статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию», опубликованной на сайте Кремля. Версию текста на английском языке опубликовал Bloomberg.

Президент считает, что на Дальнем Востоке необходимо создавать больше «территорий роста», масштабно осваивать природные богатства и заниматься поддержкой в регионе передовых высокотехнологичных отраслей, инвестировать в образование и здравоохранение, формировать конкурентные научно-исследовательские центры. Путин надеется, что зарубежные партнеры, «прежде всего из экономик АТЭС», будут подключаться к реализации соответствующих программ и проектов. «Зарубежные участники ежегодно проводимого Восточного экономического форума во Владивостоке уже могли убедиться в перспективности и реалистичности наших планов», - считает глава государства.

По его словам, еще одним вызовом, требующим совместного реагирования партнеров по АТР, является «предупреждение и ликвидация последствий природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и пандемий». Также уделять внимание следует и вопросам продовольственной безопасности. Россия надеется стать ведущим поставщиком экологически чистых продуктов для «соседей по АТР».

Президент отметил, что Россия поддерживает идею формирования Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли. «За прошедшие пять лет доля экономик АТЭС во внешней торговле России увеличилась с 23 до 31%, а в экспорте – с 17 до 24%», - говорится в статье.

Во вьетнамском Дананге 10-11 ноября будет проходить 25-й саммит форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничества (АТЭС).