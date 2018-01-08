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Счетная палата оценила реальный дефицит бюджета 2017 года

Дефицит федерального бюджета 2017 г. будет меньше заложенного в закон о бюджете за счет цен на нефть, сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в выходящем во вторник интервью «Российской газете».

«Более высокая цена на нефть по сравнению с той, что планировали, дала возможность мобилизовать в бюджет больше доходов. Мы на данный момент оцениваем их поступление примерно на 240-270 млрд руб. больше запланированного. И ожидаем, что дефицит будет меньше заложенного в законе о бюджете. По нашим оценкам, 1,8-1,9% ВВП», - сказала Голикова изданию.

В 2018 г. достаточно оснований ожидать стабильного исполнения бюджета, считает Голикова. «Для этого созданы все механизмы, включая защитные. И весь январь будет проводиться дополнительная работа, чтобы уже с 1 февраля начать перечислять запланированные целевые средства, которые предназначены регионам. А финансирование федеральных министерств и ведомств началось уже с 1 января», - добавила председатель СП.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что дефицит федерального бюджета в 2017 г., по оценке министерства, составит 1,6% ВВП. В Минфине полагают, что доходы бюджета в минувшем году составили 14,99 трлн руб., что больше запланированного в первой редакции бюджета на 1,5 трлн руб.