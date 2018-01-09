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Ущерб от стихийных бедствий в США достиг рекордных $306 млрд в 2017 году

Ущерб от стихийных бедствий в США в 2017 г. оказался рекордным в истории страны и составил $306 млрд, следует из данных Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По данным управления, предыдущий рекорд составлял $215 млрд в 2005 г., когда на страну обрушились ураганы «Катрина», «Вилма» и «Рита». В прошлом году причиной рекордного ущерба также стали ураганы – «Харви», «Мария» и «Ирма». Потери от урагана «Харви» оцениваются в $125 млрд, «Марии» – в $90 млрд, «Ирмы» – в $50 млрд.

Расходы на устранение лесных пожаров в 2017 г. составили $18 млрд, что втрое выше предыдущего рекорда в США. В 2017 г., по данным ведомства, в США произошло 16 стихийных бедствий: три урагана, восемь сильных штормов, два наводнения, лесные пожары, засуха и аномальные морозы. По меньшей мере 362 человека погибли из-за стихийных бедствий, указывается в сообщении.

Как выглядит разрушительная сила урагана «Ирма»