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Потребительские цены выросли за неделю на 0,1%

Инфляция в России за неполную неделю, с 10 по 15 января 2018 г., составила 0,1%, сообщает Росстат. С начала года цены в стране увеличились на 0,2%.

С 10 по 15 января плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,5%, картофель, белокочанная капуста, лук, морковь и яблоки – на 0,7-1,7%, огурцы и помидоры подешевели на 2,1 и 0,7%. Стоимость пшена, соли и водки увеличились на 0,2%, гречневая крупа стала дешевле на 0,9%, свинина, курица и сахар подешевели на 0,2-0,3%.

Цены бензина с начала года не изменились. Дизельное топливо подорожало на 0,1%.

За 2017 г. инфляция достигла минимального в истории России значения в 2,5%. В 2018 г. правительство и Центробанк ожидают, что рост цен составит около 4%.