Экономика

Новости

Минфин пообещал сдерживать резкое укрепление рубля

Проводимые Минфином закупки валюты на дополнительные нефтегазовые доходы в рамках бюджетного правила не позволят курсу рубля резко укрепиться, несмотря на рост цен нефти, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«Цены на нефть выросли, курс рубля укрепился, но мы начали осуществлять операции на рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Мы не дадим резко укрепиться курсу», – сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Минфин начал закупать валюту на дополнительные доходы сверх заложенной в бюджете цены нефти в целях абсорбирования излишней ликвидности и уменьшения зависимости российской экономики от углеводородов с февраля 2017 г. Приобретаемая валюта направляется в госрезервы.

В период с 15 января по 6 февраля Минфин закупит рекордный за весь период интервенций объем валюты - на 257 млрд руб. Всего в 2018 г. на покупку валюты может быть направлено около 2 трлн руб. при цене нефти $54-55 за баррель, при нефтяных ценах на уровне $60 закупки возрастут до 2,8 трлн руб. В 2017 г. Минфин приобрел валюту на 830 млрд руб.

При сохранении текущей рыночной конъюнктуры бюджет России по итогам года станет профицитным, прогнозирует Силуанов. Ожидаемые дополнительные нефтегазовые доходы оценивают в 3% ВВП. В законе о бюджете на 2018 г. заложен дефицит в 1,3% ВВП. В последний раз доходы казны превышали расходы в 2011 г.