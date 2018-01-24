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Дворкович заверил инвесторов в сохранении экономической стратегии России

Россия стабилизировала макроэкономическую ситуацию, вышла из рецессии, теперь должна сосредоточиться на реформах на микроуровне, сказал на сессии «Стратегические перспективы России» на Всемирном экономическом форуме в Давосе вице-премьер Аркадий Дворкович.

В начале беседы ведущий задал ему вопрос: «Как вы убедите инвесторов в Давосе, что четвертый срок Путина будет отличаться от предыдущих?» Дворкович в ответ похвастался исторически низкой инфляцией, ожидающимся благодаря этому ростом реальных доходов (его, по словам вице-премьера, можно было наблюдать уже в конце 2017 г. – начале 2018 г.), снижением процентных ставок, которые создают возможности для новых инвестиционных проектов, особенно в малом и среднем бизнесе.

«Мы полностью восстановились после рецессии 2015-2016 гг.», – заявил он. При этом производство нефти сократилось из-за участия в сделке ОПЕК+, то есть «рост обеспечен не сырьевым сектором». Растут иностранные инвестиции, низкая безработица, стабилизировалась демографическая ситуация, описал он.

Ведущий уточнил: «То есть не стоит ожидать изменений в экономической стратегии во время четвертого срока, если Путин победит [на выборах]?» «Мы должны продолжать то, что уже делаем, – ответил Дворкович. – Мы завершили макроэкономическую реструктуризацию. Макроэкономические риски очень низкие, теперь мы должны больше сосредоточиться на деловой среде и структурных реформах на микроуровне. То есть фокус, приоритеты будут другими, но в целом стратегия будет та же».