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ЕС пообещал ответить на торговые ограничения со стороны США

Европейский союз будет оперативно реагировать на ограничительные меры США в отношении европейского экспорта, заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«Хотя торговля должна быть открытой и справедливой, она также должна основываться на правилах. Европейский союз готов реагировать быстро и надлежащим образом, если на наш экспорт повлияют любые ограничительные торговые меры со стороны США», - сказал Схинас журналистам (цитаты по Reuters).

Схинас подчеркнул, что торговля должна быть лояльной и взаимовыгодной.

На прошлой неделе США в рамках объявленной президентом Дональдом Трампом протекционистской программы ввели заградительные тарифы на импорт стиральных машин и солнечных батарей. Действия США помимо ЕС осудили Китай и Южная Корея.