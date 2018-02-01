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Российская экономика в 2017 году выросла на 1,5% после двухлетней рецессии

Российская экономика за прошлый год выросла на 1,5%, сообщает Росстат.

ВВП страны в 2017 г. увеличился до 92,08 трлн руб. с 85,92 трлн в 2016 г. 31 января президент Владимир Путин на встрече с французским бизнесом рассказал, что экономика России за прошлый год выросла на 1,4%.

В 2017 г. российская экономика вышла из двухлетней рецессии. В 2016 г. ВВП страны сократился на 0,2%, а в 2015 г. – падал на 2,5% после замедления роста до 0,7% в 2014 г.

Ранее Минэкономразвития со ссылкой на предварительные данные Росстата сообщало, что рост ВВП в 2017 г. составил около 1,4-1,8%. Министр Максим Орешкин подчеркивал, что итоговую оценку за 2017 г. можно будет сделать по итогам поступления всех отраслевых данных в I квартале этого года.

Изначально Минэкономразвития прогнозировало годовой рост экономики на уровне 2% и выше, ЦБ ожидал – 1,7-2,2%. В 2018 г. Минэкономразвития рассчитывает на экономический рост около 2%.

Помимо выхода из рецессии 2017 г. закончился для экономики минимальной в истории страны инфляцией в 2,5%.