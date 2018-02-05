Экономика

Новости

Путин утвердил ратификацию документа о списании долга Киргизии в $240 млн

Российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию протокола к межправительственному соглашению с Киргизией о списании долга перед Россией на $240 млн. Копия документа опубликована на интернет-портале правовой информации.

Протокол к соглашению о списании долга был подписан в июне 2017 г., когда президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Москву.

Долг Киргизии перед Россией возник в результате предоставленного ранее кредита на основании межправительственного соглашения от 3 февраля 2009 г. Условия и порядок погашения долга позже были урегулированы в соответствии с соглашением от 20 сентября 2012 г. На тот момент сумма долга составляла $488,9 млн. В мае 2013 г. Россия простила Киргизии долг на $188,9 млн, оставшаяся сумма подлежала списанию в течение 10 лет - по $30 млн каждый год. Позже Киргизия обратилась с просьбой о единовременном списании оставшейся суммы.

В середине января этого года Госдума ратифицировала протокол к двустороннему соглашению о списании $240 млн долга Киргизии перед Россией.