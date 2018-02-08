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Минобороны получит 14 истребителей Су-30СМ в 2018 году

Минобороны в 2018 г. получит 14 истребителей Су-30СМ и десять учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщил замминистра Юрий Борисов во время визита на Иркутский авиационный завод, передает ТАСС.

По словам Борисова, программа на этот год предполагает производство десяти самолетов Як-130, 12 самолетов Су-30СМ для ВКС и двух - для ВМФ. «Як-130 — сейчас 92 самолета в строю, есть планы по закупке и дальше, мы будем обсуждать длительный контракт, в этом году его будем заключать», - сказал замминистра обороны.

По его данным, 17 самолетов уже находятся в цехе окончательной сборки, что позволит сдать их вовремя.

Замминистра отметил, что в рамках госпрограммы вооружения планируется заключить большой контракт на самолеты Су-30СМ.

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