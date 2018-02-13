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Энергокомпании могут потратить на модернизацию отрасли 3,5 трлн рублей

По подсчетам Минэнерго, на строительство и модернизацию энергетической инфраструктуры до 2035 г. может быть направлено 3,5 трлн руб. высвобождающихся в отрасли средств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Такие расчеты были представлены на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича в понедельник. Речь идет о средствах, которые высвобождаются для энергетической отрасли после завершения программы договоров о предоставлении мощности (ДПМ).

Ранее Минэнерго оценивало необходимые средства для модернизации тепловой генерации в 1,5 трлн руб. Выручка генерации с 2021 г. будет падать в связи с завершением тепловых ДПМ, далее нагрузка также будет меняться из-за проектов возобновляемой энергии и АЭС, отмечает один из собеседников информагентства на энергорынке. По информации знакомого с презентацией Минэнерго источника, согласно новой оценке ведомства до 2035 г. отрасли могут быть доступны около 3,5 трлн руб.

Расчеты подготовлены с учетом предложений генкомпаний по их развитию. В то же время расчеты еще будут пересматриваться в связи с тем, что запросы отрасли превышают прогнозируемые возможности, отмечает источник в одном из ведомств.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что Дворкович поручил Минэнерго проанализировать заявки и сократить их так, чтобы цены росли не выше уровня «инфляция минус 30%».

С отдельным пожеланием выступил «Росатом». Госкорпорация запросила у правительства 1 трлн руб. на строительство реакторов по программе модернизации энергетики, указывали источники РБК.