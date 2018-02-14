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Fannie Mae могут потребоваться вливания из бюджета США в размере $3,7 млрд

Fannie Mae, одно из двух ипотечных агентств США, стоявших у истоков мирового финансового кризиса 2008 г. и теперь контролируемое государством, зафиксировало огромный квартальный убыток из-за налоговой реформы и запросило вливаний из бюджета в размере $3,7 млрд.

Как говорится в сообщении Fannie Mae, его основной регулятор - Федеральное агентство жилищного финансирования (FHFA) - направит запрос на эту сумму в министерство финансов США. С марта 2012 г. правительству США не приходилось финансировать работу ипотечных агентств, они восстановились после кризиса и вышли на самообеспечение.

Чистый убыток Fannie Mae в октябре - декабре составил $6,7 млрд из-за налоговых списаний в сумме $9,9 млрд. Чистый процентный доход сократился на 12% до $5,11 млрд.

Fannie Mae и Freddie Mac не выдают деньги напрямую домовладельцам, а выкупают ипотечные кредиты или бумаги у банков, предоставляя тем самым ликвидность банковской системе. Агентства взимают с банков комиссионные за предоставление инвесторам гарантий по кредитам.

С 2008 г. ипотечные агентства практически оказались под госконтролем: они получили от правительства США в общей сложности почти $190 млрд помощи, понеся огромные потери в период кризиса на рынке ипотечного кредитования. Fannie Mae и Freddie Mac контролируют или гарантируют примерно половину объема всего ипотечного кредитования в США, превышающего $5 трлн. Вместе с остальными федеральными агентствами они дают гарантии примерно на 90% новых ипотечных кредитов. За время после кризиса Fannie Mae выплатило минфину $166,4 млрд взамен полученных от него $119,8 млрд антикризисного финансирования.