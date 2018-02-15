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Минфин освободит физлиц от НДФЛ с курсовой разницы по операциям с госевробондами

Министерство финансов России готовит законопроект, который отменит НДФЛ с доходов от курсовой разницы при совершении операций с государственными евробондами. Об этом заявил заместитель министра финансов России Илья Трунин, передает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает учет для целей расчета налоговой базы по налогу на доходы физлиц по государственным облигациям России, номинированным в иностранной валюте, исходя из курса на дату приобретения для всех облигаций, эмитированных после 1 января 2018 г., сказал Трунин.

Если сейчас кто-то покупает бумаги на $100 и продает их за $100, то у него не возникает дохода, но если курс за этот период вырос, то появляется рублевый доход, и наоборот - если курс упал, то даже при наличии фактического дохода в валюте для целей налогообложения дохода не возникает, объяснил Трунин. «Если мы фиксируем курс, то просто приравниваем эти облигации к иностранным, потому что когда мы покупаем иностранные облигации, курсовая разница не учитывается», - добавил он.

Эта мера повысит привлекательность государственных ценных бумаг, отмечает «Интерфакс». Она будет действовать только для физических лиц.