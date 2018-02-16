Экономика

Новости

Госдума приняла закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г., следует из материалов нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным.

В декабре прошлого года Путин подписал первый вариант закона о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Из документа следовало, что МРОТ уравняют с прожиточным минимумом с 1 января 2019 г. Однако в январе этого года Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 1 мая 2018 г.

МРОТ сейчас составляет 9489 руб. Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 11 163 руб., для детей — 10 160 руб., для пенсионеров — 8506 руб. В среднем на душу населения: по России — 10 329 руб., в Москве — 16 426 руб.