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Титов заявил о необходимости амнистии капиталов по статье «мошенничество»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости введения дополнительной амнистии капиталов по статье о мошенничестве, передает ТАСС. По словам Титова, предыдущая амнистия исключила ст. 159 УК РФ («мошенничество»), таким образом, «очень много людей не попали под амнистию».

«Поэтому хотя бы 159-ю целиком по всем статьям можно было бы сегодня провести амнистию», – отметил он. Титов уточнил, что на статью «мошенничество» сегодня приходится 82% случаев «экономических обвинений».

Ранее амнистия распространялась только на ст. 159.4 УК РФ («мошенничество в сфере предпринимательской деятельности»), добавил бизнес-омбудсмен. Он отметил, что эта амнистия длилась всего год и приходилось переквалифицировать все дела, «это была большая процедура».

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал пакет законов о продлении срока амнистии капиталов – второй этап продлится с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. После добровольной декларации бизнесмены смогут репатриировать в Россию капитал, не выплачивая налог на прибыль или НДФЛ. Подоходный налог не придется платить и при ликвидации до марта 2019 г. контролируемой иностранной компании.

Амнистия капиталов в России впервые проходила с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. Как рассказывали федеральные чиновники, декларации подали около 2500 человек, Минфин сообщал о 7200 декларациях.