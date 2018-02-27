Регионам выделят 20 млрд рублей на повышение МРОТа
На повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) регионам будет выделено 20 млрд руб., заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации.
Он добавил, что Минфин уже разработал соответствующий проект постановления правительства, передает «Интерфакс».
МРОТ повысят с 1 мая 2018 г. до прожиточного минимума трудоспособного населения, он составит 11 163 руб. Сейчас МРОТ – 9489 руб., это около 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 г. В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о поэтапном повышении МРОТа. Решение затронет 4 млн человек, отмечал он: то, что столько людей получают зарплату ниже прожиточного минимума, несправедливо и искривляет рынок труда.
Топилин в конце января заявлял, что из-за повышения МРОТа дополнительно потребуется около 40 млрд руб.: 7,5 млрд руб. – из федерального бюджета, 31,8 млрд руб. – из региональных и муниципальных бюджетов. Министр финансов Антон Силуанов в феврале отмечал, что регионам планируется выделить средства на повышение МРОТа из резервного фонда правительства.