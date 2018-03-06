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Правительство выделило 10 млрд рублей на модернизацию детских поликлиник

Правительство выделило из своего резервного фонда 10 млрд руб. на дооснащение детских поликлиник и детских отделений в больницах медицинскими изделиями, сообщается на сайте кабинета министров.

На программу развития детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в 2018–2020 гг. планируется ежегодно выделять 10 млрд руб., в совокупности – 30 млрд руб.

Правительство также утвердило правила распределения в 2018 г. бюджетных субсидий на софинансирование региональных программ развития детских больниц. Основным критерием результативности использования федеральных госсредств станет снижение младенческой и детской смертности.

Эти меры реализуются в соответствии с поручением президента Владимира Путина по итогам Координационного совета по национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 гг.