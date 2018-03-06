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ООН оценила траты на гуманитарную и миротворческую деятельность за 10 лет

За последние 10 лет международное сообщество потратило на гуманитарную, миротворческую деятельность и на оказание помощи беженцам $233 млрд. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Генассамблеи организации.

Таких огромных расходов можно было избежать с помощью превентивной дипломатии, отметил Гутерриш. «Все эти финансовые расходы мы можем восполнить, а вот человеческие жизни уже не вернем. И поэтому, вместо того чтобы реагировать на кризисы, мы должны вкладывать больше средств в их предотвращение», – сказал он.

По оценкам Всемирного банка, эффективные превентивные меры позволят международному сообществу ежегодно экономить от $5 млрд до $70 млрд.

ООН должна оказывать всеобъемлющую комплексную поддержку мировым странам до, во время и после происходящих конфликтов, однако сегодня организация не располагает всеми необходимыми ресурсами, указал Гуттериш. В этой связи он призвал государства – члены ООН довести уставный капитал Фонда миростроительства с $250 млн до $500 млн.

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