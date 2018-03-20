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Moody's поставило рейтинг России в зависимость от санкций и структурных реформ

Кредитный рейтинг России во время очередного шестилетнего президентского срока Владимира Путина будет зависеть прежде всего от экономической политики и того, насколько она будет стимулировать рост экономики, пишет рейтинговое агентство Moody's в своем новом докладе. Однако продолжающиеся санкции в отношении России ограничат властям страны пространство для экономического маневра, считает ведущий аналитик агентства Moody’s по России Кристин Линдоу.

Линдоу напоминает, что недавний позитивный прогноз по кредитному рейтингу России (сейчас Ва1 по шкале агентства) не связан с ожиданием реального ускорения экономики при реализации какой-то из экономических программ в среднесрочной перспективе. «Поэтому кредитный рейтинг России может приблизиться к историческим максимумам, если эти меры будут реализованы в том или ином виде», - ожидает Линдоу.

По мнению аналитика, из трех предложенных Путину на четвертый срок планов реформ - ЦСР Алексея Кудрина, министра экономразвития Максима Орешкина и Столыпинского клуба - наиболее вероятна комбинация первых двух. Критерием их успеха для агентства будет то, насколько Россия в ближайшие годы сократит отставание в динамике ВВП от других развивающихся стран.

Пока структурные ограничения в экономике страны не дают возможности для роста ВВП выше 1,5-2%, считает Moody's. «Стареющее население, хроническое недоинвестирование, зависимость от нефтегазовых доходов, высокий уровень бедности и неравенства ограничивают любой рост, даже без учета санкций», - отмечает эксперт. Россия не отрезана от международных рынков капитала, констатирует эксперт, однако санкции уже значительно снизили и внешние, и внутренние инвестиции.

«Недавняя эскалация напряженности между Россией и Великобританией представляет потенциальную новую угрозу экономическим целям России, поскольку способна привести к усилению санкций Запада. Реакция России в последние дни затрудняет деэскалацию и приводит к дальнейшему отчуждению от Запада, негативно влияя на приток капитала и технологий, которые необходимы стране для долгосрочного развития. Стоит отметить, однако, что аппетит к дальнейшим санкциям в Евросоюзе кажется ограниченным, а двусторонние санкции США или Великобритании кажутся менее эффективными», - заключает эксперт.