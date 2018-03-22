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Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога

Вице-премьер Аркадий Дворкович не исключил повышения подоходного налога (НДФЛ) до уровня больше 13%, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление чиновника.

По его мнению, повышение НДФЛ до 15% не приведет к глобальному уходу от налогов, а дополнительные 2% налогов могли бы пойти на здравоохранение. «Ставка НДФЛ в 13% - это не фетиш. Не думаю, что разница между 13% и 15% такова, что люди все побегут из страны», - приводит «Интерфакс» слова Дворковича.

Вице-премьер добавил, что правительство выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Он подчеркнул, что если такое решение о повышении НДФЛ будет внесено, то решение останется за президентом.

Минфин, в свою очередь, отказался комментировать вопрос об обсуждениях в правительстве роста ставки налога на доходы для физических лиц. «Мы не комментируем», - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Налоговый вопрос рассматривался 21 марта на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. «Экономика развивается, и есть большие задачи, которые в настоящий момент предстоит решать, в том числе и те задачи, которые вытекают из послания президента. И налоговой системе действительно нужна и определенная настройка», - подчеркивал чиновник.

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что правительство обсуждает повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15%, с введением необлагаемого минимума. Идея обсуждалась еще до президентских выборов, но тогда министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что его ведомство выступает против изменений НДФЛ, так как это стабильный налог.

«Я противник изменения ставки НДФЛ, есть различные предложения - сделать ее прогрессивной, увеличить ставку, сделать прогрессию с необлагаемым минимумом. Мне кажется, не надо трогать налог, который нормально работает и собирается, население привыкло к этому налогу, поэтому увеличение ставки, прогрессия приведет к тому, что начнут задумываться, как обойти. Плоская шкала 13% налога вполне конкурентоспособна», - подчеркивал Силуанов.