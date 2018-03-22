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Кремль подтвердил обсуждение возможности повысить подоходный налог

Вопрос увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) обсуждается, однако конкретные решения еще не приняты, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока еще обсуждение продолжается, и каких-либо решений в этом контексте не принималось», - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что сначала по этому вопросу позицию должно сформировать правительство.

О том, что правительство обсуждает повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до 15% и введение необлагаемого минимума, сообщали источники «Ведомостей».

В четверг вице-премьер Аркадий Дворкович подтвердил журналистам дискуссию в правительстве по этому вопросу. Он также отметил, что кабинет министров выступает против введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Вице-премьер подчеркнул, что итоговое решение останется за президентом.