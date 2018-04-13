Тема дня: Блокировка Telegram
Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России
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Дуров пообещал обойти блокировку Telegram в России 14:43По его словам, мессенджер будет использовать методы обхода блокировок, не требующие действий пользователей
Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram 13:08
Адвокаты Telegram обжалуют решение о блокировке мессенджера в России 11:59
Суд выдал Роскомнадзору решение о блокировке Telegram 12:34
Суд принял решение о немедленной блокировке Telegram 11:35
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Экономика
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В офшор на острове Русский предложили допустить не только санкционные компании

Ведомости
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Доступ в будущую офшорную зону на острове Русский во Владивостоке могут получить все российские компании, а не только те, что попали под внешние санкции. Об этом рассказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

«В Соединенных Штатах Америки есть офшорные зоны, в целом ряде стран мира, которые считают себя правильными, есть офшорные территории, а у нас – нет. Это обидно и неправильно. Эти зоны нужны не только для компаний, которые столкнулись с санкциями, для российских компаний можно и нужно создавать офшорные зоны», - сказал Трутнев, отметив, что риск ухода от налогов нужно будет также учесть.

На этой неделе премьер Дмитрий Медведев пообещал поручить правительству разработать меры поддержки попавших в санкционные списки США российских компаний. Одним из предложений станут внутренние псевдоофшоры - на острове Русский во Владивостоке и на острове Октябрьский в Калининграде. Предполагается, что на эти территории будут переноситься иностранные структуры с сохранением правовых форм без выплаты налогов с иностранных доходов, говорил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Для этого резиденты зон смогут получить статус международной предпринимательской компании.

Налоги с резидентов зон предполагается взимать только от доходов, полученных в России, а доходы, полученные за пределами России, налогами не облагать.

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Бизнес
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Иностранный независимый директор покинул En+ из-за санкций США

Ведомости
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Старший вице-президент ВТБ Риккардо Орчел вышел из совета директоров En+ Group с 11 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

За неделю совет директоров En+ из-за новых санкций США покинули три независимых директора. Ранее компанию покинули директор банка Natixis по глобальной энергии и сырьевым товарам Доминик Фрэс и главный исполнительный директор AnAn International (структура китайской группы CEFC) Гуан Мин Чжао.

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Бизнес
Новости

Президент «Опоры» посоветовал сотрудникам UC Rusal идти в малый бизнес

Ведомости
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Сотрудникам UC Rusal, которые попадут под сокращение из-за введенных против компании санкций США, стоит подумать над переходом на работу в малый и средний бизнес, сказал президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин на Красноярском экономическом форуме.

Санкции против UC Rusal вынудят компанию сокращать некоторые производства и увольнять людей, отметил Калинин (цитаты по «РИА Новости»). «А куда пойдут высвобожденные люди? Именно здесь кроется идея их интеграции в малый и средний бизнес, являющаяся к тому же залогом социально-экономической стабильности региона (Красноярского края. – "Ведомости")», – указал руководитель бизнес-объединения.

Крупнейший российский производитель алюминия UC Rusal и семь других компаний Олега Дерипаски, а также сам миллиардер попали под новые санкции США. Американским резидентам запрещено вести дела с компаниями и лицами из черного списка, а для нерезидентов предусматриваются вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

После введения санкций компании Дерипаски начали стремительно терять капитализацию. Правительство пообещало оказать UC Rusal поддержку.

Финансы
Новости

Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Ведомости
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ЦБ снизил официальный курс евро на выходные и понедельник на 1 руб. до 75,75 руб. Официальный курс доллара снизился на 63,48 коп. до 61,43 руб.

Цена бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на ближайшие три дня, упала по сравнению с показателем на 13 апреля на 80,2 коп., составив 67,87 руб.

Биржевой и официальные курсы рубля росли в понедельник и вторник из-за новых санкций США. Тогда американская валюта пробивала отметку в 65 руб., а цена на европейскую достигала 80,5 руб.

Рубль укрепляется с вечера среды благодаря росту цен на нефть и смягчению риторики президента США Дональда Трампа – после совета России готовиться к отражению ракетной атаки на Сирию американский лидер призвал остановить гонку вооружений.

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Финансы
Новости

S&P повысило рейтинг Бинбанка

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные рейтинги санируемого Бинбанка в иностранной и национальной валютах с B до B+, говорится в сообщении агентства.

Прогноз долгосрочных рейтингов банка оценивается как «позитивный». Краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне B.

Финансовое положение Бинбанка улучшилось после докапитализации государством и погашения межбанковского кредита Рост-банку. 

С 15 декабря Центробанк начал санкцию Бинбанка. В начале марта ЦБ сообщил, что докапитализирует Бинбанк на 56,9 млрд руб. До апреля 2019 г. Бинбанк планируется объединить с также санируемым банком «Открытие».

Политика
Новости

Лавров: у России есть неопровержимые доказательства постановки химической атаки в Сирии

Интерфакс/Ведомости
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У России есть неопровержимые доказательства того, что инцидент с применением химического оружия в сирийской Думе был постановкой, организованной спецслужбами, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к этой постановке приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании», - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с нидерландским коллегой Стефом Блоком.

Лавров заметил, что эксперты ОЗХО выехали на место инцидента только под давлением Москвы и Дамаска. «Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не очень быстро, без чрезмерного энтузиазма, но все-таки под нашим давлением, под давлением сирийского правительства выехала в Сирию. Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром», - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые прибыли на это место, не обнаружили», - отметил министр.

Первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Бейрут, столицу соседнего с Сирией Ливана, еще в четверг. В пятницу в город приезжает основная часть экспертов. Официальный представитель ОЗХО сообщал в минувший четверг, что сирийская миссия организации начнет работу в субботу, 14 апреля. Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что власти страны помогут экспертам ОЗХО добраться до любого места в городе Дума.

Во вторник, 10 апреля, Россия в очередной раз заблокировала в Совбезе ООН предложение об изменении механизма расследования химических атак в Сирии. США предлагали заменить экспертов ОЗХО миссией ООН (UNIMI). В мандат этой миссии, в отличие от ОЗХО, входило бы установление виновной в химических атаках стороны.

О том, что у Франции есть неопровержимые доказательства применения в Думе хлора, заявлял СМИ президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент США Дональд Трамп 9 апреля сказал, что допускает возможность применить силу против Сирии в ответ на информацию о химической атаке в Думе.

7 апреля в СМИ появились сообщения со ссылкой на сирийских боевиков, что правительственные войска использовали при атаке на их позиции в городе Дума в Восточной Гуте бочковые бомбы с отравляющим веществом. По информации «Белых касок», которую излагал телеканал «Аль-Джазира», в результате применения химоружия погибло до 70 человек. Эту же цифру на текущей неделе дала Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ). В ответ представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВОЗ в распространении необоснованной и бездоказательной информации.

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Политика
Новости

МИД, ФАС и СКР объявили о переходе из Telegram в соцсети

Ведомости
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В пятницу, 13 апреля, после решения Таганского суда о немедленной блокировке мессенджера Telegram государственные органы и организации стали объявлять о переходе в другие мессенджеры и социальные медиа. Решение о блокировке было объявлено в 11.30 мск, а вскоре после полудня суд выдал решение Роскомнадзору, который обещал приступить к блокировке немедленно.

Уже в 12.30 МИД России разместил в своем Telegram-канале (6600 подписчиков) сообщение о том, что новости МИДа можно узнавать в сообществе в Viber.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сделала похожий пост еще накануне. «Дорогие подписчики, завтра суд может заблокировать Telegram (ну или не завтра), и тогда наш канал станет недоступен», - написали администраторы канала федерального ведомства, сопроводив публикацию смайликом «разбитое сердце». Они призвали «подписываться и не теряться» на странички ФАС в Facebook, Twitter и «В контакте».

Около 13.30 пост о новом канале в мессенджере «ТамТам» опубликовал активный и популярный (8000 подисчиков) канал Следственного комитета России (СКР). «ТамТам» принадлежит Mail.Ru Group.

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Политика
Новости

Власти Таиланда предъявили обвинения ответчикам по иску Дерипаски

Ведомости
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Суд города Паттайя предъявил Александру Кириллову (Алексу Лесли) и Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) новые обвинения и избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на секретаря суда. Вашукевич и Кириллова обвиняют в организации преступного сообщества, сговоре для совершения преступления и предоставлении услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Теперь Вашукевич и Кириллова перевезут в городскую тюрьму Паттайи, следующее заседание пройдет 24 апреля, уточнил секретарь суда. Следствие в Таиланде длится 84 дня.

В начале февраля политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором говорилось, что миллиардер Олег Дерипаска и вице-премьер России Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. Они могли обсуждать вмешательство России в президентские выборы в США, указывал Навальный. Это расследование было построено на книге Вашукевич, а также на ее Instagram. Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова. По его словам, они раскрыли детали его частной жизни.

Вашукевич и Кириллова задержали в конце февраля в Таиланде. Тогда власти страны обвинили их в нарушении миграционного законодательства и проведении нелегального тренинга. Вашукевич и Кириллов попросили помощи у США. Вашукевич отметила, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих то, что Дерипаска обсуждал вмешательство России в выборы в США. Но она готова их отдать в обмен на политическое убежище. Власти США не стали помогать, назвав ее слова «довольно странной историей».

Технологии
Новости

Суд объяснил решение блокировать Telegram в России немедленно

Ведомости
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Решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России обусловлено тем, что информация, которая через него распространяется, может угрожать безопасности страны и ее граждан. Об этом «Интерфаксу» рассказала представитель суда.

«Ходатайство Роскомнадзора о немедленной блокировке было удовлетворено, поскольку информация, распространяемая в нарушение закона мессенджером, может быть в том числе использована для совершения противоправной деятельности, угрожать безопасности государства и граждан», - пояснила собеседница агентства.

Роскомнадзор попросил суд немедленно ограничить доступ к мессенджеру на территории страны 12 апреля. Суд тогда призывал дождаться решения по блокировке мессенджера. Представитель регулятора объяснял, что, поскольку Telegram не передает Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для декодирования переписки пользователей, через него могут распространяться сведения, «которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности».

Судья Юлия Смолина, рассмотрев ходатайство Роскомнадзора, приняла решение о немедленной блокировке Telegram. Суд отмечал, что это решение может быть отменено, если мессенджер все-таки исполнит требование спецслужбы. Юристы Telegram пообещали обжаловать вердикт в Мосгорсуде. Таким образом, Telegram может быть заблокирован уже 13 апреля.

Тем не менее глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера в России. «Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу», - объяснил руководитель ведомства, добавив, что это будет «бомба для журналистов». Жаров подчеркнул, что ведомство должно выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», - добавил глава Роскомнадзора.

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Политика
Новости

Кремль допустил санкции против США, но не в ущерб национальным интересам

Ведомости
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Администрация президента пока не ознакомилась с сутью предлагаемых Госдумой ответных мер против США, однако в Кремле уверены, что контрсанкции не причинят ущерба национальной экономике, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока мы еще не ознакомились внимательно с сутью предлагаемого набора антисанкций, на это потребуется какое-то время. Но в любом случае, конечно же, можно с уверенностью предположить, что любые меры, которые будут предприниматься, они не будут в ущерб российским национальным интересам», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»).

О приоритете национальных интересов России при принятии таких решений неоднократно говорил президент Владимир Путин, подчеркнул Песков. Интерес российских парламентариев к теме противодействия антироссийской санкционной политике объясним и понятен, отметил представитель Кремля: депутаты работают над минимизацией последствий введенных против России санкций и над ответными мерами.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех думских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных санкциях против США. Документ предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить ввоз в Россию любых товаров из США и стран, поддерживающих антироссийские санкции. Законопроект предполагает также целый ряд ограничений, в том числе возможность запрета на трудоустройство американцев в России, отказ от сотрудничества с американскими компаниями в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли.

Технологии
Новости

Роскомнадзор отказался сообщить точное время блокировки Telegram

Ведомости
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить точное время отключения мессенджера Telegram, передает ТАСС.

«Представляете, идут боевые действия, и вы говорите: "А вы когда атаку начнете?". Ну, в ближайшее время. Когда нападу - не скажу», - пояснил он, отметив, что это будет «бомба для журналистов».

По его словам, Роскомнадзор должен выполнить техническую работу «безукоризненно». «Речь идет о днях, может быть, о часах, может быть, о минутах», - отметил Жаров.

Таганский суд Москвы 13 апреля вынес решение о блокировке Telegram из-за отказа руководства компании предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Решение вынесено по иску Роскомнадзора, поданному 6 апреля. В Telegram ранее заявляли, что требование Роскомнадзора невыполнимо, так как ключи хранятся на устройствах пользователей.

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Политика
Новости

Минздрав выступил против продажи лекарств в супермаркетах

Ведомости
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Минздрав против продажи безрецептурных лекарств в магазинах. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Минпромторг предложил продавать лекарства в продовольственных магазинах в конце 2017 г. Это поможет развитию рынка фармацевтических товаров и приведет к снижению цен, считает ведомство. Минпромторг доработал законопроект в апреле и направил его в Минздрав, писала газета «Коммерсантъ».

Скорцова подчеркивает, что Минздрав не будет его согласовывать. «Мы не меняли свою позицию, и позиция наша остается неизменной», - отмечает она. По ее словам, в России и так высокая доступность лекарств – одна из самых высоких в мире. Лекарства являются особым товаром и продавать их должны специально подготовленные люди, отмечает министр здравоохранения.

Минпромторг не первый раз выступает с этой инициативой. В 2012 г. ведомство направляло на согласование в Минздрав перечень безрецептурных лекарственных средств, которые можно будет продавать не в аптеках, а в обычных продуктовых магазинах.

Как депутаты и члены правительства слушали Медведева

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