Доходность 10-летних гособлигаций США превысила 3% впервые за четыре года

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Facebook впервые раскрыла пользователям правила удаления постов

Facebook впервые раскрыла внутренние правила, согласно которым модераторы соцсети принимают решения об удалении постов, фотографий или видеозаписей пользователей. Об этом говорится в сообщении руководителя подразделения глобальной политики Facebook Моники Бикерт, опубликованном в блоге компании.

Социальная сеть также объяснила, какие поступки могут послужить поводом для блокировки пользователей. В то же время руководство Facebook решило изменить правила, позволив признанным виновными в их нарушении пользователям обжаловать это решение.

В документе уточняется, что суровость санкций зависит от степени серьезности нарушения и от персональной истории пользователя. При первом нарушении Facebook может вынести лишь предупреждение.

Однако если пользователь неоднократно нарушает правила, Facebook может заблокировать его профиль. В серьезных случаях, когда эксперты находят реальную опасность физического насилия или прямую угрозу общественной безопасности, социальная сеть оставляет за собой право уведомить правоохранительные органы.

Претензии у модераторов соцсети возникают, в частности, в случае публикации угроз, хвалебных материалов в адрес террористов, материалов, содержащих насилие, фотографий обнаженных людей, а также интимных фотографий людей, которые не давали на такие публикации разрешения. Особое внимание соцсеть обращает на издевательства и травлю пользователей в любой форме.

«Мы решили обнародовать наши внутренние стандарты по двум причинам. Во-первых, это поможет пользователям понять, где именно мы проводим черту в спорных вопросах. Во-вторых, раскрытие этих деталей улучшит обратную связь, в том числе и с экспертами в различных областях, с тем чтобы мы со временем смогли усовершенствовать наши стандарты и решения, которые мы принимаем», – уточнила Бикерт.

Она признала, что эксперты соцсети, которые рассматривают жалобы на публикации (сейчас в компании работают 7500 таких аналитиков, за год их число увеличилось на 40%), время от времени ошибаются. «Людям свойственно ошибаться», – признала представитель соцсети. Бикерт добавила, что по этой причине руководство Facebook в течение следующего года выстроит систему подачи апелляций на удаление записей.

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