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Швейцария подала жалобу в ВТО на пошлины США

Швейцария подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения властями США дополнительных таможенных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом говорится на официальном сайте швейцарского правительства.

США ввели дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия 23 марта 2018 г. «Это оказывает влияние на нашу страну. В результате 9 июля 2018 г. Швейцария, как и другие страны, подала запрос во Всемирную торговую организацию (ВТО) о консультациях с США по поводу пошлин на сталь и алюминий», - приводятся в сообщении слова министра экономики, образования и науки Йоханна Шнайдер-Амманна.

В 2017 г. экспорт швейцарских товаров в США оценивался на уровне 80 млн франков (около $80,7 млн). «С точки зрения Швейцарии, действия США против нашей страны, объясняемые защитой национальной безопасности, не оправданы», - говорится в заявлении. В марте 2018 г. власти Швейцарии обратились к США с просьбой исключить страну из списка государств, в отношении которых вводятся заградительные пошлины. Вашингтон не ответил на запрос швейцарских властей.

Другие члены ВТО, включая ЕС, Мексику, Канаду и Норвегию, уже инициировали эту процедуру в ВТО, отмечается в заявлении.

В понедельник, 2 июля, аналогичную жалобу в ВТО подала Россия, а 6 июля - Китай.

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