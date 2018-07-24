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Тереза Мэй лично возглавила переговоры с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила лично возглавить переговоры по выходу Великобритании из ЕС (Brexit).

«Я возглавлю переговоры с Европейским союзом, министр по делам выхода из Европейского союза [Доминик Рааб] будет выступать в качестве моего представителя», - цитирует BBC заявление премьера. Министерство по Brexit продолжит координировать всю подготовку к выходу из ЕС на уровне правительства, включая разработку сценариев и всеобъемлющей законодательной базы, говорится в заявлении. Для этого министерство наберет новых сотрудников и получит часть персонала секретариата правительства.

На новости о том, что Brexit займется лично Мэй, курс фунта стерлингов к доллару вырос с 1,310 до 1,314.

В последнее время в Великобритании не стихали разногласия относительно условий выхода Великобритании из ЕС, отмечает «Интерфакс». В этом месяце из-за разногласий по Brexit правительство покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

После ухода Дэвиса британские СМИ писали, что у него были «сложные отношения» с координатором ЕС на переговорах с Великобританией Мишелем Барнье, и в Великобритании надеются, что под руководством Рааба отношения улучшатся.

Великобритания планирует официально завершить процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 г.