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ЦИК готовится отклонить запрос КПРФ о референдуме по пенсионному возрасту

Центризбирком готовится отклонить запрос КПРФ о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста, рассказал член ЦИК Евгений Колюшин. По его словам, мотивировано это неопределенностью вопроса.

При этом председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что большинство членов комиссии считают, что сама по себе постановка вопроса правомерна, граждане имеют право выразить свое мнение по поводу того, какой должна быть пенсионная система, дело лишь в деталях.

Правительство в июне предложило начать в 2019 г. повышение пенсионного возраста россиян. В результате согласно предложенному плану пенсионный возраст мужчин к 2028 г. вырастет с 60 до 65 лет, а пенсионный возраст женщин к 2034 г. – с 55 до 63 лет. Правительство уверяет, что средства, которые принесет увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Законопроект о повышении пенсионного возраста уже прошел первое чтение Госдумы.

Коммунисты хотят вынести вопрос о пенсионном возрасте на всероссийский референдум. Вопрос, который они предлагают задать на референдуме, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Они подали заявку о проведении референдума в Мосгоризбирком, а тот направил ее в ЦИК для рассмотрения.

Что чиновники думают о пенсионной реформе