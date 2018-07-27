ЦИК готовится отклонить запрос КПРФ о референдуме по пенсионному возрасту
Центризбирком готовится отклонить запрос КПРФ о проведении референдума по поводу повышения пенсионного возраста, рассказал член ЦИК Евгений Колюшин. По его словам, мотивировано это неопределенностью вопроса.
При этом председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что большинство членов комиссии считают, что сама по себе постановка вопроса правомерна, граждане имеют право выразить свое мнение по поводу того, какой должна быть пенсионная система, дело лишь в деталях.
Правительство в июне предложило начать в 2019 г. повышение пенсионного возраста россиян. В результате согласно предложенному плану пенсионный возраст мужчин к 2028 г. вырастет с 60 до 65 лет, а пенсионный возраст женщин к 2034 г. – с 55 до 63 лет. Правительство уверяет, что средства, которые принесет увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Законопроект о повышении пенсионного возраста уже прошел первое чтение Госдумы.
Коммунисты хотят вынести вопрос о пенсионном возрасте на всероссийский референдум. Вопрос, который они предлагают задать на референдуме, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Они подали заявку о проведении референдума в Мосгоризбирком, а тот направил ее в ЦИК для рассмотрения.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин