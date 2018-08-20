В правительство направлен план строительства инфраструктуры на 7 трлн рублей
Министр экономического развития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, выполнение которого обойдется почти в 7 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. В министерстве подтвердили подготовку документа, который разрабатывается в соответствии с майским указом президента Владимира Путина. Полностью стратегия должна быть готова к концу года, заявляли в правительстве.
Цена изложенного в проекте плана – 6,8 трлн руб. за шесть лет, за это время планируется создать 690 объектов. Заявки на включение объектов в программу подавали как федеральные ведомства, так и власти 31 региона. Из федерального бюджета планируется потратить 3,1 трлн. На 2019–2021 гг. в нем заложены траты на 1,2 трлн руб. В числе внебюджетных источников, которые должны обеспечить финансирование, называется долгосрочная программа РЖД до 2025 г., которая пока не внесена на межведомственное согласование.
Транспортная инфраструктура станет главной статьей расходов. На нее планируется потратить 6,5 трлн руб., включая 3 трлн бюджетных. Еще 300 млрд руб. придутся на энергетику, правда, здесь бюджетный вклад составит всего около 40 млрд руб.
В Минэкономразвития изданию пояснили, что ведомство «исходит из цели максимизации социально-экономических эффектов от собранных в нем проектов». Помимо бюджетного финансирования и инвестпрограмм госкомпаний к реализации программы могут быть привлечены частные средства, отметили в ведомстве.
Из фигурирующих в плане 690 объектов 155 приходится на авиационный транспорт, 296 – на автомобильную инфраструктуру.
Мосты-рекордсмены в длину, высоту и по стоимости
Даньян-Куньшанский виадук (железнодорожный мост, часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги)
Страна: Китай
Длина: 164,8 км
Открытие - июнь 2011
Стоимость: $8,5 млрд
Строительство моста началось в 2008 г. Виадук находится в Восточном Китае, между городами Нанкином и Шанхаем. Около 9 км моста проложено над водой. Самый крупный водоем, который пересекает мост, – озеро Янчэн в Сучжоу
Виадук Мийо (автомобильный мост)
Длина: 2,5 км
Страна: Франция
Открытие: декабрь 2004
Стоимость: 394 млн евро (по данным Thomson Reuters – $523 млн)
Строительство моста началось в 2001 г. Является последним звеном трассы, обеспечивающей высокоскоростное движение из Парижа в город Безье. Максимальная высота (опоры) составляет 343 м, что на 19 м выше Эйфелевой башни
Мост Гонконг-Чжухай-Макао (автомобильный мост)
Страна: Китай
Длина: 55 км
Открытие: 2018
Стоимость: $15,9 млрд (по данным Nikkei Asian Rewiev)
Строительство моста началось в 2009 г. Мост связывает Гонконг, Чжухай и Макао. Сооружение включает в себя подводный тоннель и три искусственных острова
Эресуннский мост (мост-тоннель)
Страна: Швеция, Дания
Длина: 7,8 км
Открытие: июль 2000
Стоимость: $3,8 млрд
Совмещённый мост-тоннель, включающий двухпутную железную дорогу и четырехполосную автомагистраль через пролив Эресунн. Это самая длинная совмещённая дорога и железнодорожный мост в Европе, соединяющие столицу Дании Копенгаген и шведский город Мальмё. Мост соединяется с тоннелем «Дрогден» на насыпном острове Пеберхольм. 4-километровый тоннель представляет собой соединение 5 труб: две – для поездов, две – для автомобилей и одна – для аварийных ситуаций
Третий мост через пролив Босфор
Страна: Турция
Длина: 2,2 км
Открытие: август 2016
Стоимость: $3 млрд
Мост стал частью строящейся Северной Мармарийской окружной дороги общей протяженностью 257 км. Особенность моста – комбинированная конструкция: часть полотна поддерживается вантами, часть – вантами и тросами, середина главного пролёта подвешена на тросах. Мост считается самым широким висячим мостом в мире. Полос движения автомобилей – по 4 в каждую сторону (всего 8); кроме того, имеются две железнодорожные колеи
Мост-дамба через озеро Пончартрейн (автомобильный мост)
Страна: США
Длина: 38,4 км
Открытие: август 1956, май 1969
Стоимость: $76 млн
Считается одним из старейших мостов в мире – идея его постройки возникла ещё в XIX веке, но строительство началось в 1948 г. и завершено в 1956 г. До строительства моста Гонконг-Чжухай-Макао считался самым длинным мостом над водой в мире. Соединяет между собой города Мандевилл и Метайри в штате Луизиана. Сооружение состоит из двух параллельных мостов, первый из которых был открыт в 1956 г., второй – в 1969 г. Проезд по мосту платный, с 1956 г. его цена составляет $2. Ежегодный трафик увеличился с 50 000 машин в 1956 г. до 12 млн на сегодняшний день