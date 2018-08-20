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Греция вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов

Греция успешно завершила трехлетнюю программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым она находилась с 2010 г. Об этом сообщается на сайте Европейского стабилизационного механизма (ESM).

«Это ознаменовало конец крупнейшего пакета суверенной помощи в истории, – отмечает ESM. – Благодаря беспрецедентной финансовой поддержке, предоставленной на очень выгодных условиях, Греция смогла модернизировать свою экономику и восстановить доверие инвесторов».

Греция за последние три года получила от ESM на поддержку макроэкономической ситуации и рекапитализацию банков 62 млрд евро. Программа помощи предусматривала выделение Афинам 86 млрд евро, однако оставшиеся 24,1 млрд евро не потребовались.

Греция жила на деньги стран Евросоюза и Международного валютного фонда с 2010 г. В общей сложности за восемь лет Греция получила 273,7 млрд евро, из которых 241,6 млрд выделили члены еврозоны.

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