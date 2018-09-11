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Орешкин назвал два типа резидентов новых российских офшоров

Первыми резидентами Специальных административных районов (САР), или внутрироссийских офшоров, готовы стать два типа компаний, рассказал «Интерфаксу» на Восточном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин. Это либо компании, «кого совсем агрессивно вынуждают это сделать, как холдинг Дерипаски», либо те, которым это несложно, отметил министр.

Власти уже ведут переговоры о перерегистрации в САР «Владивосток» с одной из компаний, заметил министр. «Например, с одной из групп мы работаем по Владивостоку, чтобы она здесь стала первым резидентом. Это история там, где это не сопряжено с большими транзакционными издержками, где это можно сделать довольно просто», - сказал Орешкин. По его оценке, первые перерегистрации важны для отработки практики и регулирования.

В середине августа совет директоров UC Rusal одобрил подготовку к смене юрисдикции компании с острова Джерси на Россию. UC Rusal попала под санкции США вместе со своим контролирующим акционером Олегом Дерипаской. До того о будущей смене юрисдикции энергетической «дочки» En+ Holding сообщил En+ Олега Дерипаски.

Создание САРов – одна из мер поддержки попавших в санкционные списки российских компаний. Стать резидентами офшоров смогут только зарегистрированные за рубежом компании. Они должны инвестировать в России минимум 50 млн руб. за полгода после регистрации. Взамен компаниям обещаны низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САРа смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.