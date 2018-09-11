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Вице-президент «Алроса» рассказал о привлекательности списка Белоусова

Все теперь мечтают попасть в «список Белоусова, несмотря на то, как все начиналось», заявил вице-президент, «Алроса» Сергей Барсуков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что принимал участие в совещаниях с компаниями по поводу предложения помощника президента Андрея Белоусова увеличить налоговую нагрузку компании на 500 млрд руб.

«Сейчас поставлен вопрос по-другому – как увеличить частные капвложения», - уточнил он. Одним из обсуждаемых сейчас направлений является господдержка. Во-первых, рассматривается стабилизационная поддержка: государство может гарантировать это, пообещав через гражданско-правовой договор неухудшение налоговой среды для компаний, которые осуществляют инвестиции. Рассматривается возможность предоставления налоговых субсидий при необходимых инвестициях. Кроме того, может быть рассмотрен вариант дополнительных преференций для стимулирования инвестиции на Дальнем востоке, сказал Барсуков.

В конце августа в РСПП прошла встреча представителей компаний, на которые в письме президенту Белоусов предлагал увеличить налоговую нагрузку. По итогам встречи бизнеса с Белоусовым и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым, компании обещали представить списки инвестпроектов, связанных с целями майского указа президента Владимира Путина. Ожидалось, что список проектов будет предложен компаниями к середине сентября. Однако как заявил президент РСПП Александр Шохин, перечень проектов будет готов до конца ноября. «Речь не идет об изъятиях, а о рыночном подходе. Процесс длительный, мы можем сформировать сугубо предварительный список проектов, над которыми надо работать», - передает ТАСС.