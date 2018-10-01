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Власти отказались от идеи автоматической подписки на новую систему накопительной пенсии

Идея автоматической подписки граждан на новую систему пенсионных накоплений – индивидуального пенсионного капитала (ИПК) – разрабатывалась, но от нее отказались 4-5 месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Федеральный источник подтвердил «Ведомостям» эту информацию, уточнив, что механизм подключения к накоплениям будет другим. Представитель ЦБ в ответ за запрос заявил, что обсуждение законопроекта преждевременно.

В понедельник РБК сообщил, что Минфин и Центробанк выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему ИПК, при этом молчание будет признаваться выражением воли. Источники издания уточнили, что выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК. «Это коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», – пояснил один из источников РБК.

Чуть позже в понедельник эту информацию прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», – сказала она.

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