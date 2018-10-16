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Минтранс предложит пять проектов компаниям из «списка Белоусова»

Минтранс России предложит пять инвестиционных проектов в транспортной сфере для софинансирования компаниям из «списка Белоусова». Об этом рассказал министр транспорта Евгений Дитрих на выставке «Дорога 2018», передает «Интерфакс».

По словам министра, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин «в плотном контакте» с министерством. У Шохина запланирована «серия встреч ведомств с инвесторами на его площадке... мы тоже в этой серии предусмотрены». Минтранс отобрал пять проектов и хочет их предложить, добавил Дитрих. «Это скоростная автомобильная дорога Москва – Казань, это проект по узким местам на железной дороге, это проект ВСМ – после того как он будет дополнительно обсчитан и по нему будет подготовлено дополнительное необходимое обоснование, это проект по морским портам... и проекты терминалов для аэродромов», – перечислил министр.

По его словам, Минтранс готов предложить инвесторам «помимо тех 350–370 млн т дополнительных портовых мощностей сделать больше», так как они заинтересованы в этом.

Дитрих отметил, что перечисленные им проекты включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г.

Ранее чиновники подготовили для бизнеса список социально важных проектов. В предварительный перечень РСПП и Минфина были включены 394 проекта стоимостью более 11,5 трлн руб. Их обсуждение началось после появления письма помощника президента Андрея Белоусова об увеличении налоговой нагрузки на бизнес. Правительство выступило против и предложило бизнесу альтернативу – помочь выполнить указ президента увеличить инвестиции до 25% ВВП. Участвующие в обсуждении компании (среди них – НЛМК, «Северсталь», «Ростелеком», «Металлоинвест», «Новатэк», «Мечел», «Сибур» и т. д.) в начале сентября представили свой список проектов. Реакция властей пока неизвестна, говорили в конце сентября «Ведомостям» сотрудники нескольких из этих компаний.