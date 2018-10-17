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РБК: Минэкономразвития предложило еще больше ослабить валютный контроль

Минэкономразвития предложило еще сильнее ослабить валютный контроль, снизив штрафы и отменив уголовную ответственность за валютные нарушения. Эти предложения содержатся в плане «Трансформация делового климата» (ТДК), который Минэкономразвития разработало с экспертами и бизнесом, пишет РБК. Минфин и ЦБ подтвердили, что знакомы с инициативами министерства.

По данным РБК, Минэкономразвития предложило давать бизнесу 30-дневную отсрочку от штрафа на получение валютной выручки на счета в российских банках. Предельный штраф за нарушение обязанности по зачислению средств на счета в российских банках предложено снизить до 5% от суммы (сейчас — до 100%). Помимо этого, министерство хочет отменить штрафы за задержку подачи отчетности о валютных операциях по экспортным сделкам (сейчас — до 600 000 руб.) и уголовное наказание за уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте.

«В перспективе обсуждается переход от сквозного контроля всех валютных операций к проверке только тех, которые вызывают сомнения у банков и налоговых органов», пишет РБК.

Минфин уже предлагал ослабить валютный контроль из-за санкций, однако его предложения были менее радикальны. Речь шла о российских компаниях-экспортерах, находящихся под санкциями.

Минфин предлагал разрешить им не зачислять валюту на счета в уполномоченных банках при расчетах за рубежом с третьими лицами, а также рассчитываться с нерезидентами в кредитных учреждениях, расположенных за пределами России, либо «в иной форме».

Минфин хочет предоставить льготы экспортерам, которые заключают контракты в рублях. «Мы предлагаем льготы экспортерам за экспорт за рубли. Во-первых, послабление в части репатриации валютной выручки, во-вторых, послабления в части мер других валютного контроля. Также рассматриваются налоговые меры, такие как ускоренный возврат НДС», говорил замминистра финансов Алексей Моисеев.