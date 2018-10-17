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Россия поднялась в рейтинге конкурентоспособности

Россия заняла 43 место в новом Рейтинге конкурентоспособности экономики (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (WEF). Это на два пункта лучше, чем в прошлом году (45 место), следует из совместного сообщения WEF, Евразийского института конкурентоспособности и консалтинговой компании Strategy Partners.

«То, что Россия поднялась с 45 на 43 место рейтинга, — результат макроэкономической стабильности: ВВП умеренно растет, инфляция значительно снизилась, госдолг остается низким, — говорится в сообщении. — Слабые стороны связаны с развитием финансового сектора ("сравнительная неустойчивость банков"), ограничениями регулирования и конкуренции в отдельных секторах экономики, а также институциональной среды».

К слабым сторонам российской экономики отнесены здоровье населения (100 место), развитость финансового рынка (86 место) и качество институтов (право собственности, независимость судов, свобода СМИ и т.д. — 72 место).

Сильными сторонами названы размер рынка (6 место) и развитость коммуникаций (25 мест в мире).

Исследователи отмечают, что Россия занимает достаточно высокое место в рейтинге способности к инновациям (36 место), «что теоретически дает ей шанс улучшить свое положение в будущем, воспользовавшись технологическим развитием», — отмечается в сообщении. Но этот фактор вскоре может исчезнуть. «Вопросы здравоохранения, а также соответствия профессионального образования потребностям новой экономики все больше становятся слабой стороной конкурентоспособности России», — сказал партнер Strategy Partners и руководитель проекта в России Алексей Праздничных.

GCI измеряет готовность стран к Четвертой промышленной революции. В топ-5 рейтинга вошли США, Сингапур, Германия, Швейцария и Япония. Китай находится на 28 месте, Индия на 58, Бразилия на 72. Соседи России в рейтинге — Индонезия, Кипр, Латвия и Словакия.