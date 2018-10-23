Путин призвал увеличить госзакупки у малого бизнеса до 5 трлн рублей

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Костин выразил надежду на послабления для ВТБ по дивидендам

ВТБ рассчитывает, что Минфин пойдет на послабления по дивидендам и банк сможет выплатить акционерам по итогам 2018 г. менее 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил президент ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде (его слова передал «Интерфакс»).

«Я думаю, что будет какое-то промежуточное решение. ЦБ уже объявил о том, что они растянут на год [повышение надбавок по капиталу согласно "Базелю III"], а Минфин подвинется по дивидендам, я думаю. И, таким образом, к концу 2019 г. мы сможем выйти на решение по капиталу уже в полной мере, – сказал Костин. – ЦБ дает рассрочку на один год, на 2019 г. поквартально, а Министерство финансов, видимо, понизит дивиденды до необходимого уровня». Он полагает, что за 2018 г. «дивиденды [ВТБ] будут меньше 50%».

Ранее первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВТБ может получить поблажки по дивидендам для безболезненного выполнения требований к капиталу банка по «Базелю III». Руководствуясь нормами «Базеля», ЦБ вводит надбавку к капиталу системообразующих банков, в эту категорию попадает и ВТБ. Из бюджета Минфин не планирует докапитализировать ВТБ, источником пополнения собственных средств может быть часть нераспределенной прибыли госбанка, которая в обычных случаях могла бы пойти на дивиденды, указывал Силуанов.

ВТБ контролируется государством – 60,93% его акций принадлежит Росимуществу, а доходы от полученных дивидендов перечисляются в бюджет. В 2017 г. чистая прибыль банка составила 120,1 млрд руб., на дивиденды он направил 73,5 млрд, или около 61% чистой консолидированной прибыли. Из них государство получило 56 млрд руб. Минфин добивается от госкомпаний и госбанков выплаты дивидендов на уровне не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Костин неоднократно жаловался на жесткость базельских стандартов. В сентябре он попросил ЦБ «переосмыслить» требования к капиталу банков: за 2017–2019 гг. ВТБ потребуется 450 млрд руб. дополнительного капитала, а это 4,5 трлн руб. не выданных экономике кредитов, оценивал банкир.

В октябре зампред ЦБ Василий Поздышев объявил, что регулятор готов повременить с ужесточением требований к капиталу и удлинить график введения надбавок. На начало 2019 г. было запланировано последнее увеличение надбавки за системную значимость – еще 0,35% по достижении буфера до 1% к 1 января 2019 г. Теперь регулятор предлагает перенести срок на конец будущего года. Если банки не выполнят требования к надбавке, то потеряют возможность распределять прибыль и платить дивиденды. ЦБ также предложил растянуть график по увеличению надбавки для поддержания достаточности капитала – она распространяется уже на все банки. К 1 января 2019 г. она должна была вырасти еще на 0,625% и достигнуть 2,5%. ЦБ предложил формировать буфер поэтапно: к 1 апреля увеличить его на 0,125%, к 1 июля – еще на 0,125%, к 1 октября – еще на 0,125% и к 1 января 2020 г. – на оставшиеся 0,25%.