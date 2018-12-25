Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда будет повышен до 11 280 руб. в месяц. Таким образом, МРОТ увеличен на 117 руб. Закон вступает в силу 1 января 2019 г.
Последнее повышение МРОТ случилось в мае. Тогда же власти уравняли его с прожиточным минимумом трудоспособного населения. Теперь МРОТ каждый год будет устанавливаться на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. Если же последняя величина не выросла, а уменьшилась, то за основу будут брать прожиточный минимум на уровне 1 января предыдущего года. В свою очередь размер прожиточного минимума устанавливает Минтруд.