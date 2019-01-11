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Мнучин анонсировал продолжение торговых переговоров с Китаем на территории США

Экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина, вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ «скорее всего» посетит Вашингтон в конце января. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает CBS. На этой неделе в Китае прошел первый раунд торговых переговоров двух стран на уровне экспертов, Лю Хэ в них участвовал, хотя ранее это не планировалось.

В Вашингтоне Лю Хэ, как ожидается, будет вести переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Мнучин выразил надежду на то, что частичная приостановка работы правительства США из-за бюджетных споров Белого дома и Конгресса о финансировании стены на границе с Мексикой не помешает визиту китайской делегации. Работа госструктур в США ограничена уже 20 дней.

В декабре США и Китай договорились о 90-дневном перемирии, во время которого США не будут поднимать тарифы на китайский импорт с 10 до 25%, как планировали. До истечения этого срока осталось 50 дней.

Накануне президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги китайского раунда торговых переговоров. «Мы ведем переговоры и добиваемся огромного успеха с Китаем», — цитировал его Reuters. В чем именно проявились успехи, Трамп не уточнил. При этом американский лидер отметил, что «с Китаем на самом деле гораздо легче иметь дело, чем с оппозиционной партией». Он также указал, что Пекин более «благодарен», чем лидеры демократов в Конгрессе – сенатор Чак Шумер и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

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