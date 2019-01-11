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The Economist назвал рубль недооцененным по «индексу бигмака»

Курс российского рубля недооценен по отношению к американскому доллару на 70%. К такому выводу пришел журнал The Economist, составив «индекс бигмака».

«Индекс бигмака» – рейтинг, основанный на паритете покупательной способности, который начал составлять The Economist в 1986 г. Журнал сравнивает валюты разных стран на основе цены на бигмак, который является одним из самых популярных бургеров в McDonald’s и продается более чем в 100 странах. Для расчета индекса The Economist выбрал именно бигмак, потому что он состоит сразу из семи ингредиентов, а также его рецепт одинаков для всех стран. Журнал отмечает, что никогда не предполагал использовать «индекс бигмака» для точной оценки несбалансированности валюты, однако он стал упоминаться в экономических учебниках и научных исследованиях.

В этом году эксперты журнала пришли к выводу, что доллар выглядит «необычайно сильным» по отношению к другим валютам. Почти каждая валюта недооценена, отмечает The Economist. В 2018 г. повышение процентных ставок и снижение налогов сделали американские активы более привлекательными, повысив стоимость американской валюты, что стало плохой новостью для развивающихся стран с долларовыми долгами, объясняет журнал. По данным журнала, только три валюты являются переоцененными на фоне доллара. Например, швейцарский франк.

Валюты, которые считались недооцененными по «индексу бигмака», имеют тенденцию к укреплению в среднем в последующие десять лет, и наоборот. К такому выводу пришел The Economist, ссылаясь на анализ данных 1986 г. «Это то, о чем должны подумать инвесторы», – отмечает издание.

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