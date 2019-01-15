Топилин ответил на предложение повысить МРОТ в два раза

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Schlumberger может не продлить оферту о покупке EDC

Совет директоров Schlumberger уже на этой неделе примет решение о необходимости продления оферты о покупке российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил сегодня председатель совета директоров EDC Александр Шохин.

«До конца этой недели совет директоров Schlumberger должен принять решение – продлевать менеджменту мандат на переговоры по покупке EDC или нет. Schlumberger согласилась на передачу части технологий российской компании еще в начале лета. До последнего момента описывалась сама технология передачи интеллектуальной собственности. Решено это реализовать в виде дополнительных соглашений с правительством и компанией», – сказал Шохин. По его словам, компания выполнила все условия сделки, поэтому было бы странно отказывать ей в согласовании.

«Оферта может автоматически закончиться. Они же ее продлевают раз в квартал каждый год», – отметил Шохин.

Еще в ноябре 2018 г. Шохин говорил, что, если покупка EDC не состоится до конца года, есть риск, что она сорвется вообще.

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. В 2015 г. ФАС затянула согласование сделки, и в итоге она не состоялась. Летом 2017 г. Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале 2018 г снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Помимо этого Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции против российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании свои технологии.

В конце октября руководитель ФАС Игорь Артемьев заявил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям примет решение по сделке в течение двух недель, а шансы на одобрение сделки повысились. С тех пор новостей о сделке со стороны российских властей не было.

EDC – крупнейшая буровая компания России. Помимо комплексных услуг по наземному бурению она способна работать и на шельфе. В 2015 г. она провела обратный выкуп акций и делистинг. По данным на конец 2014 г., 30,2% акций EDC принадлежало директору компании Александру Джапаридзе, 22,4% – Александру Путилову. Небольшой пакет принадлежит президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.