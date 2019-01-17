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Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти

Министр энергетики России Александр Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти в соответствии с соглашением с ОПЕК. «Во-первых, когда мы обсуждали этот вопрос в декабре, перед подписанием соглашения, мы изначально говорили, что достижение этих показателей займет определенное время. И мы говорили об этом публично. У нас особые условия: у нас зимний период, низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия, поэтому у нас в принципе невозможно резкое снижение добычи», – пояснил министр.

По его словам, в 2017 г. происходило постепенное снижение добычи нефти и Россия «вышла на показатели» в течение трех-четырех месяцев. «Естественно, мы будем стараться делать снижение быстрее, но, естественно, у нас ограничения, которые являются технологическими, и мы будем достигать показателей, о которых договорились, наши компании поддерживают те договоренности, которые были достигнуты, и Россия привержена этим договоренностям», – подчеркнул Новак.

Сокращение добычи нефти в России будет обсуждаться во время переговоров с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сказал Новак.

Аль-Фалих 13 января заявил, что Россия снижает добычу нефти медленнее, чем ему бы хотелось. В то же время он выразил уверенность в том, что Россия «наверстает упущенное» (цитата по Bloomberg).

Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими экспортерами нефти среди стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю страны договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 г. от уровня октября 2018 г., на Россию приходится квота в 228 000 баррелей. ОПЕК и союзники картеля встретятся в Вене 17–18 апреля для возможного пересмотра сделки.

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