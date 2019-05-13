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ЦБ зафиксировал всплеск иностранных инвестиций в небанковских секторах

Прямые иностранные инвестиции в небанковские секторы России за первый квартал 2019 г. выросли более чем в восемь раз по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — до $11,5 млрд, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

Это улучшение частично обусловлено восстановлением вложений в долговые инструменты, отмечают в ЦБ. Однако говорить об устойчивом оживлении иностранных инвестиций в небакновских секторах преждевременно, потому что значительная доля таких инвестиций была связана с отдельными внутригрупповыми сделками крупных компаний. О каких сделках идет речь, аналитики не уточняют.

Если исключить эти сделки, динамика иностранных инвестиций в российскую экономику в первом квартале 2019 г. улучшилась незначительно по сравнению с предыдущими кварталами, считают в ЦБ. При этом в третьем и четвертом кварталах прошлого года динамика почти всех иностранных инвестиций ухудшилась.

В целом, по предварительным данным, приток прямых иностранных инвестиций в Россию в 2018 г. сократился до $8,8 млрд против $28,6 млрд годом ранее. Это минимальное значение за последние 10 лет. Основную роль в ухудшении динамики иностранных инвестиций сыграли вложения в небанковский сектор.