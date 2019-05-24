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США предложили ввести пошлины против занижающих курсы своих валют стран

Минторг США предложил ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса. «Иностранные государства больше не смогут использовать валютную политику в ущерб американским рабочим и предприятиям», — пообещал он. Инициатива ведомства приведет к пересмотру действующих правил начисления компенсационных пошлин для стран, которые манипулируют курсами своих валют.

Новые правила одним из первых может почувствовать на себе Китай, который США не раз призывали к выравниванию курса юаня. Помимо Китая под ударом могут оказаться Япония, Южная Корея, Индия, Германия и Швейцария, отмечает агентство. Все они были все включены в «контрольный список» Минфина США, в котором отслеживаются интервенции валютного рынка. В начале мая Bloomberg сообщал, что в этом списке может оказаться и Россия.

В середине апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай и Россию за то, что они «играют в игру с девальвацией валют». Тем временем «США продолжают повышать процентные ставки. Неприемлемо!» — резюмировал он на своей страничке в Twitter.

Само по себе внесение в список Минфина не повлечет автоматического повышения пошлин, но может инициировать торговые переговоры с США. Как именно Белый дом намерен рассчитывать ущерб американской экономики от манипуляции валютными курсами в Минторге не пояснили.