Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

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«Коммерсантъ» узнал о требованиях Сбербанка по подключению к Системе быстрых платежей

Сбербанк обсуждает с ЦБ условия, на которых готов присоединиться к Системе быстрых платежей (СБП). Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к сторонам переговоров источники, Сбербанк настаивает на особой тарификации услуг за такие переводы. «За каждый отправленный или полученный платеж банк хочет получать 1% от его суммы помимо комиссии, которую будет взимать сама система», – уточнил один из собеседников. Это меньше, чем Сбербанк взимает сейчас при переводах на карты сторонних банков (1,5%), но больше уровня социальных тарифов, на которые рассчитывал регулятор.

Банк России запустил СБП в начале года, сейчас к ней подключены 14 банков. В январе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что подключение к системе должно стать обязательным для системно значимых банков, в том числе и Сбербанка, соответствующие поправки приняты Госдумой в первом чтении и могут быть окончательно одобрены до конца весенней сессии. Пока система не взимает комиссий. Предполагается, что с 1 января 2020 г. банк-отправитель и банк-получатель будут платить 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода. В недавнем интервью изданию президент Сбербанка Герман Греф назвал подключение к СБП «принудительным счастьем».

В Сбербанке не стали обсуждать переговоры с ЦБ, регулятор также не прокомментировал детали. При этом в Центробанке уточнили, что «тарифная модель системы была разработана и поддержана банковским сообществом», а рассматривать подключение отдельных банков на особых условиях в ЦБ не готовы. Тем не менее на рынке переводов с карты на карту Сбербанк занимает более 90% и регулятор вынужден прислушаться к его позиции.

Если договориться с ЦБ не удастся, Сбербанк сможет выполнить требование о подключении к системе лишь формально, поясняет собеседник издания. «Банк может прописать настолько сложный сценарий перевода, что неподкованный пользователь не разберется, как воспользоваться системой», – считает он. Обосновать такой подход можно технологическими особенностями банковской системы безопасности.