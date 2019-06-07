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«Коммерсантъ» узнал о разногласии в правительстве из-за субсидий для Дальнего Востока

Сохранение субсидий для Дальнего Востока, которые в 2019 г. превысят 30 млрд руб., стало предметом спора в российском правительстве. Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев выступает за продление действующего механизма до 2028 г. Об этом он попросил президента Владимира Путина в письме от 26 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. С президентской визой «согласен» письмо было перенаправлено премьеру Дмитрию Медведеву. До сих пор считалось, что схема по выравниванию тарифов в ДФО будет действовать до конца 2019 г.

Система, которую поддерживает Трутнев, предполагает сохранение субсидий для Якутии, Камчатки, Чукотки, а также Магаданской и Сахалинской областей за счет потребителей остальной России. Сейчас субсидии распространяются на крупные промышленные предприятия и бюджетников ДФО. Из письма Трутнева следует, что исключение их из системы субсидирования приведет к выпадающим доходам региональных бюджетов в 17 млрд руб. ежегодно. «Это потребует дополнительных мер поддержки со стороны федерального центра»,— считает вице-премьер. Он утверждает, что для крупных потребителей Дальнего Востока, таких как «Алроса» и «Новатэк», возврат высоких тарифов приведет к ухудшению финансовых показателей реализуемых проектов.

На исключении крупной промышленности и бюджетников из числа получателей субсидий настаивают вице-премьер Дмитрий Козак и Минэнерго, выступающие за снижение нагрузки на оптовый энергорынок. В аппарате Козака рассказали о поручении вице-премьера профильным ведомствам представить согласованные предложения. Собеседник в правительстве напоминает, что по итогам Госсовета в сентябре 2018 г. президент поручил исключить из субсидирования эти категории. Сейчас это поручение находится на исполнении в Белом доме.

Схема по субсидированию Дальнего Востока была введена в 2017 г. Тогда потребители оптового энергорынка заплатили за выравнивание энерготарифов 24 млрд руб., в 2018 г. — 35 млрд руб., на 2019 г. запланировано 32 млрд руб. В «Алроса» рассказали, что, благодаря переходу западного энергорайона Якутии в оптовый энергорынок в начале 2019 г., цена покупки электроэнергии стала ниже субсидируемого тарифа. Но для бюджетников тариф может резко вырасти — с 4,69 до 70 руб., и тогда придется искать способы компенсировать этот роста, в том числе за счет перекрестного субсидирования.