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Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян. По его словам, на протяжении нескольких лет действительно наблюдается падение уровня реальных доходов граждан. «Несколько лет назад мы столкнулись с некоторыми шоками», – отметил президент. По его словам, была сложная ситуация на мировом рынке в отношении наших традиционных товаров – нефти, металлов, удобрений и пр.

«У нас произошел малоприятный элемент в экономике и социальной сфере», – сказал он. По его словам, несколько лет назад доходы россиян стали сокращаться. «Самый большой спад зафиксирован был в 2016 г .», – добавил Путин. Теперь же доходы начали расти. Однако, по его словам, россияне все равно продолжают брать кредиты до зарплаты под высокий процент. «Граждане берут кредиты, платят, уходят в минус», – отметил Путин. Президент призвал Центробанк России обратить внимание на риски при кредитовании населения. «Не надо раздувать пузыри», – заявил Путин.

По его словам, сейчас средняя номинальная зарплата в России составляет около 44 000 – 45 000 руб. В 2017 г. этот показатель был на уровне 33 200 руб. «Мы повысили МРОТ до уровня прожиточного минимума. Работодатели не имеют права платить меньше 11 000 руб.», – уточнил он.

В апреле Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы населения в I квартале этого года сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 г. Министр финансов Антон Силуанов отмечал, что при этом реальные заработные платы россиян в отчетном периоде выросли на 1,3%. «Несмотря на то что заработные платы растут, растут социальные выплаты в реальном выражении, показатели, которые влияют на реальные доходы... тянут показатель реальных доходов вниз», – пояснил он.